Czy można skorygować opłatę za śmieci?

Wspólnota nie dała za wygraną. Oprotestowała odmowę, bo jej zdaniem art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidujący zakaz składania deklaracji zmniejszającej za okres wsteczny nie ma zastosowania, gdy ma to związek z informacją od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

To nie przekonało samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), które też nie dopatrzyło się podstaw do zastosowania wyjątku od zakazu wstecznych korekt. Kolegium przypomniało, że w myśl zasady wynikającej ze spornego przepisu właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. I nawet jeśli taka deklaracja zostanie złożona, to nie wywołuje skutków prawnych.

W ocenie SKO zarówno aktualna, jak i poprzednio obowiązująca regulacja wskazują wyraźnie, że ustawodawca pozbawił właściciela nieruchomości możliwości skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, jeżeli będzie się to wiązało ze zmniejszeniem opłaty za śmieci. Tym samym dopuszcza sytuację, w której właściciel w wyniku błędnego samoopodatkowania może płacić opłatę w wysokości większej od należnej.

Kolegium pokusiło się nawet o stwierdzenie, że nie jest w stanie wskazać sytuacji, w której można by zastosować wyjątek dopuszczający wsteczną korektę. To może oznaczać, że art. 6m ust. 5 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest przepisem „martwym” i nie znajduje zastosowania w żadnej sytuacji, co stałoby w sprzeczności z zasadą racjonalnego ustawodawcy. Jednak SKO tłumaczyło, że wykładnia przepisów powinna prowadzić do zachowania zasady, a nie wykluczającego ją wyjątku. W konsekwencji ten nie może podlegać wykładni rozszerzającej.

Czy można wystąpić o zwrot nadpłaty za śmieci?

Rację wspólnocie przyznał dopiero łódzki WSA. Co prawda nie kwestionował, że art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera ogólną zasadę wyłączającą możliwość deklarowania pomniejszającego za okres wsteczny. Jednak, jak zauważył, ustawodawca wyraźnie przewidział od niej wyjątki, w tym ten z art. 6m ust. 5 pkt 2.