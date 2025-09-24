Miasto dostarczy fioletowe worki. Zmiany w segregacji odpadów już od października

Aktualnie w Kielcach tekstylia można oddawać bez ograniczeń do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ma się to zmienić w IV kwartale tego roku. Miasto chce ułatwić segregację poprzez dostarczenie worków i odbiór spod drzwi.

Segregacja tekstyliów problemem dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia stały się kolejną frakcją odpadów. Nie można już wyrzucać zniszczonych ubrań do śmieci zmieszanych.

„Jednak każdy z nas wie, że jest to pewne wyzwanie, pewna wyprawa i kłopot dla wielu mieszkańców. Dlatego od października zaproponujemy kielczankom i kielczanom, którzy nie wiedzą, co zrobić z używaną odzieżą, wygodny i elastyczny sposób. Raz na kwartał w harmonogramie wyznaczymy dla każdego punktu odbioru odpadów termin, w którym będzie odbierana” – czytamy na stronie urzędu miasta wypowiedź prezydentki Kielc Agata Wojda.

Fioletowe worki i „odrzutowóz”

Kielce chcą ułatwić cały proces segregacji tekstyliów mieszkańcom i w związku z tym do gospodarstw domowych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych zostaną dostarczone fioletowe worki. Po wypełnieniu należy je wystawić w odpowiednim terminie. Zastępczyni prezydentki Aneta Boroń poinformowała, że harmonogram odbioru tekstyliów zostanie przekazany mieszkańcom oraz opublikowany na stronie kielce.eu.