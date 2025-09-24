Miasto dostarczy fioletowe worki. Zmiany w segregacji odpadów już od października

Aktualizacja: 24.09.2025 07:01 Publikacja: 24.09.2025 06:06
Fioletowe worki mają pomóc w segregacji tekstyliów
Aktualnie w Kielcach tekstylia można oddawać bez ograniczeń do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ma się to zmienić w IV kwartale tego roku. Miasto chce ułatwić segregację poprzez dostarczenie worków i odbiór spod drzwi.
Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia stały się kolejną frakcją odpadów. Nie można już wyrzucać zniszczonych ubrań do śmieci zmieszanych.
„Jednak każdy z nas wie, że jest to pewne wyzwanie, pewna wyprawa i kłopot dla wielu mieszkańców. Dlatego od października zaproponujemy kielczankom i kielczanom, którzy nie wiedzą, co zrobić z używaną odzieżą, wygodny i elastyczny sposób. Raz na kwartał w harmonogramie wyznaczymy dla każdego punktu odbioru odpadów termin, w którym będzie odbierana” – czytamy na stronie urzędu miasta wypowiedź prezydentki Kielc Agata Wojda.
Kielce chcą ułatwić cały proces segregacji tekstyliów mieszkańcom i w związku z tym do gospodarstw domowych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych zostaną dostarczone fioletowe worki. Po wypełnieniu należy je wystawić w odpowiednim terminie. Zastępczyni prezydentki Aneta Boroń poinformowała, że harmonogram odbioru tekstyliów zostanie przekazany mieszkańcom oraz opublikowany na stronie kielce.eu.
Ponadto po Kielcach będzie także poruszał się „odrzutowóz” zbierający jedynie odzież. Już 1 października ruszy na ulicę. Pierwszy przejazd na ul. Szczepaniaka 6 odbędzie się około godziny 14.30. Specjalnie do tego celu Przedsiębiorstwo Gospodarski Odpadami w Promniku zakupiło dodatkowy samochód elektryczny, który będzie ładowany energią pochodzącą z biogazowni zlokalizowanej na terenie PGO.
Aby oddać nieużywane ubrania do mobilnego punktu, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych zasad. Ze zbiórki mogą korzystać tylko te osoby, które płacą za odbiór odpadów w Kielcach, a ponadto między innymi można oddać tylko jeden worek do 120 litrów na gospodarstwo domowe raz na kwartał osobiście pracownikowi mobilnego punktu, a odzież musi być sucha, czysta i spakowana w szczelny worek.
Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w styczniu 2025 roku w Polsce wszedł obowiązek selektywnego zbierania odpadów takich jak odzież, obuwie oraz tekstylia.
Zadaniem gmin było ustalenie przynajmniej jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ich terenie, aby każdy mógł bez problemu oddać tam ubrania i inne tekstylia, których już nie używa.
Odbiór tekstyliów w PSZOK-ach uznawany jest za minimum, które muszą zapewnić gminy. Oprócz tego same ustalają inne rozwiązania, które mogą ułatwić segregację, na przykład dodatkowe kosze czy – tak jak w Kielcach – worki i mobilne punkty zbiórki.
Co istotne, zmiana przepisów nie wiąże się z tym, że Polacy muszą zakupić nowe pojemniki na odpady. Przepisy nie określają również koloru pojemników na odpady tekstylne, które byłyby takie same na terenie całego kraju. Wszystko zależy od tego, co ustali gmina – kolor musi być jedynie inny od tych, które działają już obecnie.
