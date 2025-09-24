Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Miasto dostarczy fioletowe worki. Zmiany w segregacji odpadów już od października

Urząd miasta w Kielcach poinformował, że miasto dostarczy mieszkańcom fioletowe worki na tekstylia, które będzie można wystawiać w altanach śmietnikowych w wyznaczonych datach. Ponadto po mieście zacznie kursować „odrzutowóz", który zabierze te odpady.

Publikacja: 24.09.2025 06:06

Fioletowe worki mają pomóc w segregacji tekstyliów

Fioletowe worki mają pomóc w segregacji tekstyliów

Foto: Grzegorz / Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Aktualnie w Kielcach tekstylia można oddawać bez ograniczeń do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ma się to zmienić w IV kwartale tego roku. Miasto chce ułatwić segregację poprzez dostarczenie worków i odbiór spod drzwi.

Segregacja tekstyliów problemem dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia stały się kolejną frakcją odpadów. Nie można już wyrzucać zniszczonych ubrań do śmieci zmieszanych.

„Jednak każdy z nas wie, że jest to pewne wyzwanie, pewna wyprawa i kłopot dla wielu mieszkańców. Dlatego od października zaproponujemy kielczankom i kielczanom, którzy nie wiedzą, co zrobić z używaną odzieżą, wygodny i elastyczny sposób. Raz na kwartał w harmonogramie wyznaczymy dla każdego punktu odbioru odpadów termin, w którym będzie odbierana” – czytamy na stronie urzędu miasta wypowiedź prezydentki Kielc Agata Wojda.

Czytaj więcej

Czy hulajnogi i rowery elektryczne można trzymać w piwnicy?
Prawo w Polsce
Czego nie wolno trzymać w piwnicy? Co z hulajnogami i rowerami elektrycznymi?

Fioletowe worki i „odrzutowóz”

Kielce chcą ułatwić cały proces segregacji tekstyliów mieszkańcom i w związku z tym do gospodarstw domowych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych zostaną dostarczone fioletowe worki. Po wypełnieniu należy je wystawić w odpowiednim terminie. Zastępczyni prezydentki Aneta Boroń poinformowała, że harmonogram odbioru tekstyliów zostanie przekazany mieszkańcom oraz opublikowany na stronie kielce.eu.

Reklama
Reklama

Ponadto po Kielcach będzie także poruszał się „odrzutowóz” zbierający jedynie odzież. Już 1 października ruszy na ulicę. Pierwszy przejazd na ul. Szczepaniaka 6 odbędzie się około godziny 14.30. Specjalnie do tego celu Przedsiębiorstwo Gospodarski Odpadami w Promniku zakupiło dodatkowy samochód elektryczny, który będzie ładowany energią pochodzącą z biogazowni zlokalizowanej na terenie PGO.

Oddajesz ubrania do „odrzutowozu”? O tym pamiętaj

Aby oddać nieużywane ubrania do mobilnego punktu, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych zasad. Ze zbiórki mogą korzystać tylko te osoby, które płacą za odbiór odpadów w Kielcach, a ponadto między innymi można oddać tylko jeden worek do 120 litrów na gospodarstwo domowe raz na kwartał osobiście pracownikowi mobilnego punktu, a odzież musi być sucha, czysta i spakowana w szczelny worek.

Czytaj więcej

Segregacja tekstyliów okazała się trudniejsza niż przypuszczano
Prawo dla Ciebie
Przepełnione kontenery i bałagan. Miasta mają problem z segregacją ubrań

Segregacja tekstyliów od 2025 roku

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w styczniu 2025 roku w Polsce wszedł obowiązek selektywnego zbierania odpadów takich jak odzież, obuwie oraz tekstylia.

Zadaniem gmin było ustalenie przynajmniej jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ich terenie, aby każdy mógł bez problemu oddać tam ubrania i inne tekstylia, których już nie używa.

Odbiór tekstyliów w PSZOK-ach uznawany jest za minimum, które muszą zapewnić gminy. Oprócz tego same ustalają inne rozwiązania, które mogą ułatwić segregację, na przykład dodatkowe kosze czy – tak jak w Kielcach – worki i mobilne punkty zbiórki.

Reklama
Reklama

Co istotne, zmiana przepisów nie wiąże się z tym, że Polacy muszą zakupić nowe pojemniki na odpady. Przepisy nie określają również koloru pojemników na odpady tekstylne, które byłyby takie same na terenie całego kraju. Wszystko zależy od tego, co ustali gmina – kolor musi być jedynie inny od tych, które działają już obecnie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klimat Recykling Odpady Segregacja odpadów

Aktualnie w Kielcach tekstylia można oddawać bez ograniczeń do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ma się to zmienić w IV kwartale tego roku. Miasto chce ułatwić segregację poprzez dostarczenie worków i odbiór spod drzwi.

Segregacja tekstyliów problemem dla mieszkańców

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Prawo karne
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Nieruchomości
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Podatki
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Nieruchomości
Rząd zmienia przepisy o spółdzielniach i wspólnotach. Oto szczegóły
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie