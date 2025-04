Prezydent Andrzej Duda podpisał ważną ustawę dla właścicieli działek i samorządów

We wrześniu 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zobowiązała ona samorządy w całej Polsce do sporządzenia planów ogólnych – nowych opracowań planistycznych w randze aktu prawa miejscowego, obejmujących całą gminę i sporządzanych wyłącznie w formie cyfrowej.

Reklama

Zgodnie z ustawą termin na ich uchwalenie mija 31 grudnia 2025 roku, jednak samorządowcy wielokrotnie podnosili, że jest to termin nierealny dla wielu gmin. Ich obawy podzielił rząd. W uzasadnieniu do projektu ustawy z 4 kwietnia wskazano, iż ,,istnieje obawa, że dla wielu gmin termin ten będzie niewystarczający i do tego czasu prace nie

zostaną zakończone". Dlatego też zdaniem Rady Ministrów ,,zachodzi konieczność wydłużenia obowiązującego terminu, co pozwoli gminom na dokończenie procedur sporządzania planów ogólnych bez zawieszenia uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.



Ustawa wyznacza dla gmin nieprzekraczalny termin 30 czerwca 2026 r., do którego wszystkie gminy są obowiązane uchwalić plany ogólne.



Gminy będą wydawać decyzje o warunkach zabudowy ważne przez pięć lat

Kancelaria prezydenta wskazała w komunikacie, iż konsekwencją wydłużenia terminu w jakim gmina ma obowiązek przyjąć na swoi terenie plan ogólny jest zmiana powiązanych z planami ogólnymi gmin terminów wejścia w życie przepisów dotyczących reformy systemu planowania przestrzennego, w tym okres

obowiązywania związanych z tą reformą przepisów przejściowych, w zakresie m.in. obowiązku opracowania strategii rozwoju gminy, uruchomienia Rejestru Urbanistycznego

i udostępniania w nim danych przestrzennych, obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozszerzonym zakresie oraz zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.