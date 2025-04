Choć faktyczna i formalnie ogłoszona epidemia minęła, jak też stan zagrożenia covidowego, wprowadzone wtedy ułatwienia (i środki ostrożności) przez dopuszczenie pisemnych walnych zgromadzeń budzą kontrowersje w spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż w wielu z nich są nadal stosowane.

Reklama

Walne zgromadzenia na piśmie mimo, że covidu już nie ma

Są też rozbieżności w orzecznictwie. Chodzi o to, jak rozumieć wprowadzony w czasie covidu do prawa spółdzielczego art. 36 par. 9–12. Stanowi on, że zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu. Głosowanie w tym trybie może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni, a rozwiązania te stosuje się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą głosować nadal jak by była epidemia

Rozpatrując żądania jednej z członkiń spółdzielni mieszkaniowej, która kwestionowała ważność podjętych w tej spółdzielni uchwał w formie pisemnej, Sąd Apelacyjny w Katowicach (inaczej niż sąd okręgowy, który nie dopatrywał się w tej formie nieprawidłowości) powziął wątpliwości, czy ta covidowa regulacja obejmuje także spółdzielnie mieszkaniowe. I te wątpliwości SA zawarł w pytaniu prawnym do SN: – Czy rozwiązania zawarte w art. 36 par. 9–12 prawa spółdzielczego wprowadzone ustawą covidową (mocą art. 15 pkt 1 ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), które stosuje się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, mają na mocy art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zastosowanie do podejmowania uchwał przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie tych spółdzielni ?