Dyrektor Ostrowska podkreśla, że zamieszanie z kredytem „Na start” nie wpłynęło szczególnie na strategię jej firmy. – Sprzedaż nieruchomości planowaliśmy tak, by nie uzależniać jej od tanich kredytów. Dodatkowo, zawsze podkreślamy, że w pierwszej kolejności trzeba wdrażać rozwiązania stymulujące podaż, a nie popyt – zaznacza. – Jeszcze kilka miesięcy temu klienci faktycznie wstrzymywali się z zakupami z uwagi na zapowiedź tanich kredytów. Staramy się ułatwić im zakup, dając np. możliwość rozliczenia mieszkania w ramach zakupu domu w Villa Campina. Mamy też programy dostępne na osiedlach wielorodzinnych. To np. pośrednictwo w sprzedaży mniejszego mieszkania klienta, który chce kupić większy lokal na naszych osiedlach w Chorzowie czy w Gdańsku.

Szkody w polityce mieszkaniowej

Tomasz Delowski z firmy Tętnowski Development uważa, że największą szkodę w polityce mieszkaniowej wyrządza „zawieszenie”. – A więc mówienie od długiego czasu o programie „Na start” i kredycie, który nie istnieje – wyjaśnia. – Ludzie są w kropce, nie wiedzą, co robić, czy kupować mieszkanie, czy czekać, co stanie się z cenami, czy pójdą w górę. Rządzący nakręcają w ten sposób rynek. Brak decyzji to wciąż uchylone drzwi. Mówiąc kolokwialnie, tworzy się przeciąg, który jest szkodliwy. Ostatnio „wywiało” nam nawet jednego ministra. Dlatego trzeba zamknąć te drzwi – z jednej lub z drugiej strony. W najgorszej sytuacji są firmy budowlane. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja ze zleceniami, jakie będą ceny materiałów budowlanych. Jeśli chodzi o samych deweloperów budujących domy, to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Realizują własne strategie niezależnie od programu.



Czytaj więcej Nieruchomości Bitwy o mieszkania należą już do czasu przeszłego Bardzo nie lubię, gdy klienci biją się o oferty mieszkań, a ceny sprzedaży przewyższają ceny ofertowe. Zawsze i nieuchronnie zwiastuje to rychłe załamanie rynku – mówi Joanna Lebiedź z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Także Tętnowski Development, jak zapewnia Tomasz Delowski, działa niezależnie od zamieszania z kredytem „Na start”. - Nie blokujemy żadnych inwestycji, ani ich też nie przyspieszamy. Realizujemy wcześniej obraną strategię. W ostatnich latach wprowadzamy na rynek podobne pule mieszkań, a jedyne różnice są związane z procedurami administracyjnymi, a nie grą rynkową - mówi Delowski.



Firma oferuje domy w zabudowie szeregowej na osiedlu Nowa Drożdżownia w Krakowie. Ceny wahają się od 950 tys. do 1,1 mln zł. – Zainteresowanie klientów zwiększa się w miarę zaawansowania budowy – mówi Anna Bartnik z biura sprzedaży Tętnowski Development. – Klienci czekają na kredyt „zero procent” oraz na obniżkę stóp procentowych – dodaje.