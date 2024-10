Budowa domu. Opłaca się czekać na tani kredyt?

Analityk podkreśla, że w ślad za wzrostami cen mieszkań w górę pójdą też ceny domów. – W przypadku ich budowy dzieje się to jednak z opóźnieniem. Zakup mieszkania to łatwiejsza procedura. Chętnych na budowę domu jest mniej, a to oznacza, że domy wciąż są bardziej atrakcyjne cenowo – zaznacza.

Extradom podaje, że koszty budowy domu, w zależności od regionu, wzrosły w ostatnich latach o 9,5 proc. w woj. warmińsko-mazurskim, o 4,92 proc. w mazowieckim, o 5,54 proc. w Małopolsce, a na Śląsku o 2,96 proc.

– Podwyżki cen domów są zbliżone do wartości inflacji, a w kilku regionach wzrosty były nawet niższe. W tym samym okresie ceny mieszkań zanotowały nawet 20-proc. wzrost. To pokazuje, że przy ograniczonych środkach budowa domu jest w tej chwili bardziej opłacalna niż zakup mieszkania – akcentuje autor raportu. – Dziś stosunkowo łatwo da się kupić materiały czy znaleźć dobrą ekipę budowlaną.

Jednak ten pozytywny trend już też się kończy. Raporty Grupy PSB pokazują, że ceny materiałów budowlanych zaczynają rosnąć, a kiedy starsi fachowcy odchodzą z zawodu, to nie ma ich kim zastąpić.

Dopłaty do kredytów nie zrekompensują wzrostów cen

– Wzrost kosztów budowy domu o 5–10 proc. może wydawać się niewielki w porównaniu z tym, o ile wzrosły ceny mieszkań. Jednak biorąc pod uwagę koszt całej inwestycji, to duża różnica – w przypadku 600 tys. zł będzie to odpowiednio 30 i 60 tys. zł – czytamy w raporcie. – Jeśli dodamy wzrost cen działek, to staje się oczywiste, że nie warto dłużej odwlekać decyzji o budowie.

A co z kredytem „Na start”? Rząd wciąż nie przedstawił projektu programu, który poparliby wszyscy koalicjanci. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że część pieniędzy z programu tanich kredytów ma być przeznaczona na wsparcie powodzian.