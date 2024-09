– W 2024 r. zainteresowanie domami jednorodzinnymi pozostaje na dość stabilnym poziomie. Obserwujemy raczej naturalne cykle w ciągu roku. Na przykład w lipcu i sierpniu użytkownicy portalu chętniej nawiązują kontakt z ogłoszeniodawcami. Nic dziwnego, lato sprzyja poszukiwaniu nowego domu – mówi Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl.

Jak dodaje, względną stabilizację popytu widać zresztą też w dłuższej perspektywie. – Gdy porównamy okres styczeń-sierpień 2024 r. z analogicznym okresem 2023 r., zainteresowanie ofertami domów na Nieruchomosci-online.pl było teraz mniejsze tylko o 2 proc. – wskazuje.

Rynek domów bardziej stabilny niż rynek mieszkań

Rafał Bieńkowski podkreśla, że w ostatnim roku na rynku domów nie było takich szoków jak w mieszkaniówce, gdzie wahania popytu były spowodowane m.in. programami rządowymi. - I to nie tylko ich realizacją, jak w przypadku „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” Już same zapowiedzi programu, jak w przypadku kontrowersyjnego kredytu „Na start”, mają wpływ na rynek mieszkań. Na rynku domów jest stabilniej, chociaż trzeba podkreślić, że ceny domów także są postrzegane jako zdecydowanie zbyt wysokie, co zniechęca część potencjalnych kupujących – podkreśla Rafał Bieńkowski. – Sprzedający zwykle nie chcą obniżać cen, a nawet liczą na ich dalszy wzrost, co ogranicza popyt – dodaje.

Więcej czasu na znalezienie kupca

Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał pośredników, jak zmienił się czas życia oferty domów na sprzedaż w 2024 r. w porównaniu z 2023 r.

Najwięcej agentów odpowiedziało, że znalezienie nabywcy domu trwa dziś nieco dłużej niż w 2023 r. – tak mówi 57 proc. ankietowanych. 32 proc. uważa, że nie zaszła tu zmiana, a jedynie 11 proc., że ogłoszenia znikają z oferty szybciej.