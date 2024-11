Andrzej Stecki dodaje, przywołując raport przygotowany dla Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, że rynek ten to ok. 80 tys. obiektów, z czego 60 tys. to mieszkania. – Liczba ta obejmuje także obiekty w aparthotelach i condohotelach, które są lokalami użytkowymi. Szacujemy więc, że na tym rynku jest ok. 50 tys. mieszkań – dodaje. – Największe rynki w Polsce to Warszawa, gdzie jest ponad 10 tys. obiektów. Kraków ma ich niemal 8 tys., a Gdańsk – niemal 7 tys. Kolejne lokalizacje to Wrocław (prawie 3,5 tys.), rynek kołobrzeski i zakopiański (ponad 2 tys. miejsc).

- Każdego roku polski rynek wynajmu krótkoterminowego powiększa się o kilka tysięcy nowych obiektów – dopowiada Kamil Krzyżanowski.

Walka z szarą strefą na rynku najmu krótkoterminowego

Branża nie ma wątpliwości, że rynek najmu krótkoterminowego trzeba uporządkować, zwalczając szarą strefę.

– Można przyjąć, że niemal wszystkie obiekty wynajmowane za pośrednictwem Airbnb przez osoby prywatne, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej, stanowią szarą strefę – mówi Andrzej Stecki. – Ze względu na sposób wystawiania dokumentów księgowych przez portal osoby te nie są w stanie wywiązać się z obowiązku płacenia w Polsce VAT od importu usług. Portal odprowadza ten podatek w Irlandii, a osoby deklarujące się jako gospodarze prywatni narażają w ten sposób na stratę polski Skarb Państwa. Dotyczy to ok. 60 proc. wszystkich ofert na Airbnb, co odpowiada ponad 50 tys. obiektów w Polsce. Kwota wszystkich niezapłaconych przez nich zobowiązań podatkowych do budżetu centralnego to ok. 1 mld zł rocznie. Profesjonalnym operatorom zakwaterowania i hotelarzom trudno konkurować cenowo z takimi ofertami. W naszym odczuciu to czyn nieuczciwej konkurencji. A my nie czujemy chronieni przed nim przez aparat państwa.