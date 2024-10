Szybsze wywłaszczenia i uproszczone procedury inwestycyjne. Rząd odkrył karty w sprawie „Tarczy Wschód”

Uproszczone procedury dla strategicznych inwestycji. Większe kompetencje ministra obrony narodowej

We wskazanych przez MON przypadkach inwestorzy nie będą musieli gromadzić przewidzianych w zwykłym trybie decyzji, zezwoleń i uzgodnień. Zamiast nich, do realizacji inwestycji wystarczą opinie właściwych organów i podmiotów. Następnie wojewoda wyda decyzję o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji w zakresie obronności państwa w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora, czyli jednostkę podległą Ministerstwu Obrony Narodowej lub przez nie nadzorowaną. Nieruchomości wskazane w treści decyzji wojewody staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez MON. Należy jednak pamiętać, że moment wywłaszczenia to dzień, kiedy decyzja staje się ostateczna.

MON zdecyduje, minister rozwoju rozpatrzy odwołania

Zanim dojdzie do wydania ostatecznej decyzji, właściciel będzie miał prawo odwołać się do organu wyższego stopnia, którym jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Obecnie jest nim minister rozwoju i technologii. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji rozpatrywane będzie w terminie 30 dni, a ewentualna skarga do sądu administracyjnego w terminie 2 miesięcy. W postępowaniu odwoławczym lub przed sądem administracyjnym nie będzie również możliwości uchylenia decyzji wojewody w całości ani stwierdzenia jej nieważności, jeśli wadą prawną dotknięta będzie tylko część tej decyzji. Ponadto, w uzasadnionych wypadkach decyzja wojewody będzie mogła otrzymać rygor natychmiastowej wykonalności.

Przymusowe odebranie nieruchomości nawet już po siedmiu miesiącach

Mec. Piotr Majewski zwraca uwagę, że ten projekt ustawy różni się choćby od ustawy regulującej wywłaszczenia pod budowę CPK, a do przymusowego opuszczenia nieruchomości może dojść bardzo szybko.

– Projektowana ustawa zakłada, że decyzja o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa zapada w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja o zezwoleniu określa także termin odpowiednio wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Oznacza to, że jeżeli nie będzie odwołań, to po około 7 miesiącach od dnia złożenia wniosku o realizację strategicznej inwestycji, może rozpocząć się egzekucja, czyli przymusowe odebranie nieruchomości – wyjaśnia mec. Majewski.