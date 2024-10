Jednym z przypadków są gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Według art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej prawo do takich świadczeń przysługuje osobie samotnie gospodarującej z dochodem nieprzekraczającym 776 zł oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.

Zwolniona z opłat może być także rodzina wielodzietna. Według ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny jest to rodzina, w której rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Ich wiek nie jest w tym przypadku istotny. Na rodzinę wielodzietną składają się rodzic (także zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), małżonek rodzica oraz dziecko (także dziecko, nad którym sprawowana jest piecza zastępcza, przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka).

Kompostownik a opłaty za śmieci

Ponadto rada gminy może także zwolnić z części opłat za wywóz śmieci właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, które są odpadami komunalnymi w kompostowniku przydomowym – proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Co jednak istotne, jeżeli okaże się, że właściciel nieruchomości złożył informację, że posiada kompostownik, a tak naprawdę go nie posiada, nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (a także innym osobom uprawnionym) dokonania oględzin nieruchomości, by skontrolować stan faktyczny, to taka osoba traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono występowanie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Przykłady zwolnień z opłat za śmieci: Katowice, Poznań, Warszawa

W Katowicach możliwe jest skorzystanie przez rodziny wielodzietne zamieszkujące w tej samej nieruchomości i posiadające Kartę Dużej Rodziny z 20-procentowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.