Za duże oczko wodne. Co gdy oczko wodne przekracza dozwolony rozmiar?

Jeżeli masz już wykopane oczko (staw), to możesz „naprawić” ten stan zwracając się do organu. Innymi słowy możesz bez obaw zalegalizować samowolę wodną. Prawo wodne daje ci możliwość naprawy tej sytuacji. Możesz złożyć wniosek o zalegalizowanie samowoli wodnej. Będzie się to wiązało z opłatą. W innym przypadku Dyrektor Zlewni w decyzji administracyjnej może nakazać ci zlikwidowanie oczka wodnego z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W praktyce koszt usunięcia z wysokim prawdopodobieństwem przewyższy wartość opłaty legalizacyjnej, która obecnie wynosi około 5 tysięcy złotych.

Czy budowa zadaszenia, wiaty wymaga pozwolenia?

Po pierwsze należy rozróżnić dwie sytuacje: czy nasze zadaszenie, wiata będzie znajdowała się przy domu, czy też na wolnej powierzchni. Więcej wątpliwości może powstać w pierwszym przypadku. Chodzi o kwestię ingerencji zadaszenia w konstrukcję domu. Gdy podczas budowy będziesz mocno ingerował w konstrukcję domu, to musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Tak samo będzie przy zwiększeniu powierzchni użytkowej budynku. Przy istnieniu ryzyka w stabilność budynku będzie musiał, to ocenić ekspert, który sporządzi opinię. Natomiast samo zadaszenie nieingerujące w konstrukcję domu do powierzchni 35 m2 , to musisz zgłosić do starostwa. Możesz wybudować dwa takie obiekt na 500 m2 działki.

Czy muszę zgłosić budowę wolnostojącego garażu?

Tak, w powierzchni do 35 m2. W przypadku przekroczenia będzie wymagane pozwolenie na budowę. Istnieją ograniczenia co do ilości takich obiektów na powierzchni działki. Łącznie liczba tego typu obiektów (altan, oranżerii, przydomowych ganków czy innych wolno stojących budynków gospodarczych) nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj materiału (drewno, metal) oraz kwestia trwałego związania z gruntem czy też utwierdzeniu obiektu na bloczkach.

Czytaj więcej Prawo w Firmie Zgłoszenie budowy - kto powinien podpisać Zgłoszenie budowy pochodzić powinno od inwestora, czyli oznaczonego podmiotu bądź podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem budowy. Wobec tego skutkiem proceduralnym braku podpisu jednego ze współinwestorów jest brak formalny dokonanego zgłoszenia w odniesieniu do wszystkich podmiotów określonych we wniosku jako „inwestor".

Czy budowa pergoli wymaga zgłoszenia?

Pergola, czyli drewniana konstrukcja wolnostojąca nie wymaga zgłoszenia pod warunkiem powierzchni do 35 m2. Przy większej powierzchni pergoli ogrodowej musisz zgłosić ten fakt w starostwie.