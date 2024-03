Wróciła głośna sprawa zamku w Stobnicy. Kiedy możliwa będzie jego rozbiórka?

Precyzując, zarzutem skierowanym w stosunku do inwestora był fakt, że poprzez przygotowane zaplecze budowy miał zwiększyć powierzchnię inwestycji, wskutek czego powinna być wymagana decyzja środowiskowa. Według RDOŚ faktyczna powierzchnia budowy przekroczyła 2 ha, mimo że inwestor zadeklarował 1,7 ha.

Sprawa została wznowiona w oparciu o art. 145 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, który wskazuje, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.

- Wskazywaliśmy, że nie jest to okoliczność nowa, nieznana organowi w dniu wydawania decyzji w 2015 r., zatem nie ma przesłanek wskazanych w przepisie art. 145 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, aby wznowić sprawę i wzruszyć wydaną już ostateczną decyzję. Reasumując, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie mógł po wznowieniu postępowania, kilka lat pod wydaniu pierwszej decyzji, sprzeciwić się tej inwestycji - mówi adwokat Aneta Fornalik. Jak dodaje, w latach 2014-2015 RDOŚ wzywał inwestora do przedłożenia odpowiednich dokumentów, badał wszystkie okoliczności i nie zgłosił wtedy żadnych wątpliwości, mimo otrzymania wszystkich oczekiwanych przez niego dokumentów.

Adwokat Aneta Fornalik zwraca uwagę, że chociaż w tym przypadku skargę kasacyjną odrzucono ze względu na opóźnienie w jej złożeniu przez GDOŚ, to jednocześnie oddalono także skargę kasacyjną Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot. - Nie tylko względy formalne, ale i merytoryczne miały znaczenie dla wydania wyroku - podkreśla adwokat Aneta Fornalik. W przypadku skargi stowarzyszenia również chodziło o powierzchnię realizacji inwestycji.

W wprawie zamku w Stobnicy zawiedli urzędnicy

- Nie do zaakceptowania jest fakt, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska spóźnił się ze złożeniem skargi. Jest to klasyczny przykład ukazujący skandaliczne niekompetencje organów — uważa Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i dodaje: - Mam poważne zastrzeżenia do tych organów, które powinny stać na straży ochrony przyrody, a kompletnie sobie z tym nie poradziły.