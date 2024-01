OKAM zapowiada kolejne inwestycje i emisje

Grupa OKAM chwali się rekordową sprzedażą mieszkań. W tym roku chce zakończyć prace przygotowawcze przy flagowej inwestycji w Warszawie i szykuje się do kolejnych emisji obligacji.

Reklama

W 2023 r. deweloper sprzedał ponad 500 mieszkań. Nie podał, ile nabywców znalazł rok wcześniej – jest to jednak wynik najlepszy w historii. - OKAM ambitnie wchodzi w 2024 r. Kontynuujemy strategię zakładającą sprzedaż rokrocznie ok. 500 mieszkań w segmentach medium plus i premium w atrakcyjnych lokalizacjach. Rozbudowujemy również bank ziemi – zaznaczył Marcin Michalec, prezes OKAM Capital.

Czytaj więcej Nieruchomości OKAM prezentuje FSO Park Ćwierć wieku zajmie budowa miasta w mieście na pofabrycznych terenach w Warszawie.

Mieszkania w Warszawie i nie tylko

- W tym roku będziemy koncentrować się na dopracowaniu I etapu największej inwestycji w historii, FSO Park w Warszawie. Mamy nadzieję, że projekt zostanie finalnie zaakceptowany przez władze miasta w opracowanym przez nas kształcie, dzięki czemu start inwestycji mógłby nastąpić w 2025 r. Będziemy też pracować nad kolejnymi etapami FSO Parku – zapowiedział Arie Koren, prezes OKAM City.

FSO Park to rozpisany na ćwierć wieku projekt zabudowy 62 ha terenów po fabryce samochodów. We wrześniu ub.r. firma zaprezentowała koncepcję zagospodarowania działki. Docelowo ma powstać tam około 12 tys. mieszkań oraz powierzchnie biurowe, edukacyjne, handlowo-usługowe, kulturalne oraz 10-hektarowy centralny park.