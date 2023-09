OKAM prezentuje FSO Park

W 2022 r. OKAM odebrał od nas nagrodę Real Estate Impactor w kategorii „wizja” za zakup w 2021 r. 62 ha działki po fabryce FSO w Warszawie pod gigantyczne przedsięwzięcie wielofunkcyjne. Dziś za tą wizją inwestorską idzie koncepcja zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie nazwano FSO Park – inwestor właśnie przedstawił master plan.

Reklama

Mat.prasowe

Realizacja całego gigantycznego przedsięwzięcia ma zabrać ok. 25 lat. Powierzchnia użytkowa terenu szacowana jest na 700 tys. mkw., a mieszkaniowa - na niemal 440 tys. mkw. Docelowo ma powstać około12 tys. mieszkań i ok. 13 tys. nowych miejsc pracy. Poza mieszkaniówką pojawią się obiekty edukacyjne, handlowo-usługowe, w tym przestrzeń pod ekotarg, powierzchnie biurowe, a także strefy przeznaczone pod organizację wydarzeń kulturowych. FSO Park to również 20 ha zieleni, w tym 10-ha centralny park, a także tereny rekreacyjno-sportowe.

Mat.prasowe

Pierwszy etap inwestycji ma ruszyć w 2025 r. – na 11 ha powstanie zabudowa mieszkaniowa z częściami handlowo-usługowymi, szkoła dla 650 uczniów oraz pierwszy fragment parku.