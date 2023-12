Chyba nie ma wątpliwości, że przed komisję ds. wyborów kopertowych będą wzywani najwyżsi wówczas przedstawiciele państwa. Decyzję o organizacji tych wyborów podjął Mateusz Morawiecki, więc on będzie musiał być wezwany (...) Wzywana będzie też na pewno marszałkini Elżbieta Witek. To była prawdopodobnie jedna z przyczyn sprzeciwu opozycji do powołania jej do Prezydium Sejmu. Bo za chwilkę będzie pytana przez komisje sejmowe - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica.