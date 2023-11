Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło, że do projektu rozporządzenia wciąż spływają uwagi, głównie ze strony zarządów oraz osób użytkujących ogrody działkowe, a w związku ze złożonymi uwagami projekt zostanie skorygowany. Dokładny zakres zmian będzie jednak możliwy do określenia dopiero po rozpatrzeniu wszystkich uwag.

Uwłaszczenie bez szans

W obecnym stanie prawnym zainteresowane osoby mogą nabyć działkę od zarządu ogrodu, zawierając umowę dzierżawy działkowej z zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) lub od działkowca, podpisując umowę przeniesienia prawa do działki. Nabywca takiej działki nie płaci za grunt, a jedynie za nakłady poniesione na terenie tej działki, czyli np. za domek czy posadzone rośliny. W stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy. Przedstawiciela Polskiego Związku Działkowców zapytaliśmy o możliwości prawne dotyczące wykupienia na własność gruntów na terenie ogródków działkowych, o co przed wyborami postulowała partia Polska Jest Jedna.

Radca prawny Bartłomiej Piech podkreśla, że nie jest realne przejście na własność działek na rzecz osób, które je dzierżawią. Warto zwrócić uwagę, że większość ogrodów należy do jednostek samorządu terytorialnego (mniejsza część do Skarbu Państwa, a jeszcze mniejsza do stowarzyszeń), zatem przejście na własność działek na rzecz osób, które je dzierżawią byłoby ingerencją w prawo własności. Bartłomiej Piech zaznacza, że gdyby doszło do takiego uwłaszczenia, to byłoby to sprzeczne z ideą ogródków działkowych. Mogłoby się przecież zdarzyć, że nie służyłyby uprawie roślin i rekreacji, a przekształcane byłyby np. na tereny mieszkalne. Także ceny poszybowałyby w górę. - Ideą Polskiego Związku Działkowców jest, żeby dostęp do działek był cały czas powszechny. Skomercjalizowanie obrotu działkami oznaczałoby zaś, że na nabycie działki stać byłoby wyłącznie osoby bardzo zamożne - podkreśla radca prawny Bartłomiej Piech.

65 proc. warszawskich ogródków działkowych do likwidacji

W Polsce jest ok. 1 mln działek, a 900 tys. z nich jest w strukturach Polskiego Związku Działkowców.

Nowelizacja nie ma wpływu na obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że 40 proc. ROD zarządzanych przez PZD jest uwzględnionych w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jako „zieleń działkowa”, a 7 proc. w mpzp ma inne przeznaczenie, to pozostałe 60 proc. ROD nieuwzględnionych aktualnie w żadnych mpzp może zostać objętych zmianą zagospodarowania wynikającą z nowelizacji. To te ogrody działkowe mogą zostać zlikwidowane.

W Warszawie może ich zniknąć jeszcze więcej. W tym mieście PZD prowadzi ROD na powierzchni ok. 1080 ha. Z tego ok. 25 proc. ROD jest uznanych w mpzp jako „zieleń działkowa”, a ok. 20 proc. przeznaczono na inny cel. Zatem w stolicy może zniknąć ok. 65 proc. ogródków działkowych.