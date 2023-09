Branża deweloperska: prawo musi być stabilne i przewidywalne

Tomasz Łapiński, prezes i dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w spółce Cordia Polska:

Proces przygotowywania projektu na rynku nieruchomości trwa latami. Dlatego też każda zmiana w obrębie warunków formalnoprawnych, jakie należy wziąć pod uwagę, planując nowe inwestycje deweloperskie, może w mniejszym lub większym stopniu zaburzyć działalność deweloperów, a w wyjątkowych przypadkach doprowadzić nawet do paraliżu na rynku.

Żeby zminimalizować to ryzyko, standardem w kształtowaniu prawa budowlanego powinien być odpowiednio długi okres vacatio legis, pozwalający firmom deweloperskim na dostosowanie się do nowych regulacji bez szkody dla codziennej działalności i końcowego klienta. Warto bowiem pamiętać, że wszelkie utrudnienia w pracy deweloperów wpływają na dysproporcje popytu i podaży, która napędza wzrost cen.

Nowelizacja warunków technicznych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r., wprowadza daleko idące zmiany dotyczące m.in. odległości budynków od granicy działki. To kwestie absolutnie kluczowe, decydujące o kształcie całej inwestycji. W z związku z tym wiele firm będzie musiało modyfikować projekty, które ma w przygotowaniu. W efekcie część z nich nie zostanie wybudowanych, a jeśli powstanie, to z dużym opóźnieniem.

W niektórych przypadkach może się nawet okazać, że zabudowa danej działki po zmianach będzie w ogóle niemożliwa.

Polski Związek Firm Deweloperskich słusznie więc apeluje, żeby termin wejścia w życie nowych przepisów wydłużyć przynajmniej do 1 kwietnia 2024 r. Co do zasady, zmiany o tak dużym znaczeniu dla rynku powinny być wprowadzane w sposób mniej dynamiczny, tak, żeby nie zaburzać pracy sektora, który po uwzględnieniu powiązań z innymi branżami generuje według szacunków nawet 15 proc. PKB i zatrudnia miliony osób.