Popyt uwolniony, ceny mieszkań wystrzeliły. Są rekordy

Windowanie cen

Analitycy podkreślają, że sprzedający tak mocno windowali ceny, że aż w dziesięciu z 17 badanych miast osiągnęły one najwyższe poziomy w historii. - Na liście miast, w których ceny wspięły się na rekordowe poziomy są Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa i Wrocław – wskazują eksperci. Są też miasta, gdzie ceny mieszkań spadły. Chodzi o Sosnowiec (-8 proc.), Częstochowę (-3 proc.), Białystok (-2 proc.) i Radom (-0,4 proc.).

Eksperci analizują ceny także w dłuższej perspektywie. - Poprzedni szczyt cenowy mieliśmy w maju 2022 r. Później ceny nieznacznie spadały do stycznia br., a od lutego ponownie zaczęły rosnąć – przypominają. - Od poprzedniego szczytu ceny są wyższe średnio tylko o 4 proc. Najbardziej wzrosły w Katowicach (17 proc.), Krakowie (11 proc.) i Rzeszowie (10 proc.). Poprzedniego szczytu nie udało się jeszcze przebić w Gdańsku (-5 proc.), Szczecinie (-4 proc.), Radomiu (-1 proc.) i Częstochowie (-0,4 proc.) – wskazują.

W kolejce po kredyt

Jak podkreślają autorzy raportu, na rynku kredytów hipotecznych najważniejszym wydarzeniem był wciąż start programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. - W sierpniu wciąż cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo duży popyt, ograniczona liczba banków udzielających takiego finansowania oraz wakacje doprowadziły do wydłużenia się okresu rozpatrywania wniosków – mówią analitycy. – Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Skończył się sezon urlopowy, więc wnioski rozpatruje więcej analityków. Dodatkowo do programu dołączył kolejny bank - mBank. Jeśli ktoś planuje zakup mieszkania na preferencyjny kredyt to w umowie przedwstępnej na jego uzyskanie najlepiej zapewnić sobie trzy miesiące. Wprawdzie jest spora szansa, że nie będzie to trwało aż tak długo, ale lepiej nie ryzykować utraty zadatku – radzą.

Mniej metrów