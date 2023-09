Dużo taniej na przedmieściach

Serwis podaje średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w największych ośrodkach miejskich w sierpniu tego roku.

W Warszawie jest to 15,3 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich - od 7,4 do 13,2 tys. zł za mkw. Przeciętna cena mkw. lokalu z drugiej ręki w Krakowie wyniosła w sierpniu 14 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 7,1 do 9,9 tys. zł za mkw.

We Wrocławiu jest to 11,8 tys. zł za mkw., a w gminach podmiejskich – od 6 do 9,2 tys. zł za mkw., w Łodzi - 7,6 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 5,5 do 6,2 tys. zł za mkw., w Poznaniu - 10,3 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 6 do 8,2 tys. zł za mkw., w Gdańsku - 13,1 tys. zł za mkw., a w gminach podmiejskich – od 6,9 do 14,2 tys. zł za mkw.

Jak jednak mówią autorzy raportu, w niektórych województwach znalezienie mieszkania w bliskim sąsiedztwie dużego miasta może być jednak trudne. - Powodem jest mała podaż mieszkań na rynku wtórnym w gminach. Pod tym względem w najgorszej sytuacji są okolice Kielc, Opola, Lublina i Rzeszowa. Analiza liczby ogłoszeń w sierpniu 2023 r. pokazała, że wybór mieszkań w gminach sąsiadujących z tymi miastami jest bardzo ograniczony i często sprowadza się do kilku - kilkunastu ofert – wskazują. - W efekcie ponad 95 proc. mieszkań na sprzedaż zlokalizowanych jest tam w głównym mieście regionu.

Może dom

-W cenie mieszkania w dobrej lokalizacji w dużym mieście można kupić dom na przedmieściach lub w pobliskiej gminie. Na przykład w Białymstoku średnia cena mieszkania wynosi 8,7 tys. zł za mkw., a za metr domu wolnostojącego pod miastem właściciele oczekują od 4 do 6,2 tys. zł – mówi Rafał Bieńkowski. - Jak wynika z naszych analiz i z relacji biur nieruchomości, Polacy najczęściej poszukują szeregówek i bliźniaków o powierzchni 80-100 mkw. oraz domów wolnostojących do 120 mkw.

Serwis podaje średnie ceny ofertowe domów wolnostojących w największych ośrodkach miejskich obowiązujące w sierpniu.

W Warszawie jest to 10 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 6,6 do 9,6 tys. zł za mkw., w Krakowie - 9,3 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 4,2 do 8,8 tys. zł za mkw., we Wrocławiu – 8,8 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 4 do 8,6 tys. zł za mkw., Łodzi - 6,3 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 4 do 5,6 tys. zł za mkw., w Poznaniu - 7,8 tys. zł za mkw., w gminach podmiejskich – od 4,4 do 8,2 tys. zł za mkw., w Gdańsku – 8,9 tys. zł za mkw., a w gminach podmiejskich – od 4,9 do 7,5 tys. zł za mkw.