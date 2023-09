Mniej mieszkań na tani kredyt

Grupa Morizon-Gratka analizuje, jaka część wystawionych na sprzedaż mieszkań kwalifikuje się do programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. To lokale w cenie do 800 tys. zł (maksymalna kwota kredytu - 600 tys. zł plus maksymalny wkład własny - 200 tys. zł).

- Z naszych analiz wynika, że o ile w mniejszych miastach sytuacja jest w miarę stabilna, o tyle w tych największych (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław) udział takich mieszkań w podaży ofert, które spełniałyby ustawowy wymóg cenowy, jest wyraźnie mniejszy niż jeszcze trzy miesiące temu – podkreśla Marcin Drogomirecki, analityk serwisów Morizon.pl i Gratka.pl - A mówimy o maksymalnym progu cenowym, czyli 800 tys. zł. W przypadku tańszych lokali, spadek udziału w podaży jest jeszcze bardziej odczuwalny – zaznacza.

Ekspert podaje, że w czerwcu na rynku warszawskim za cenę do 500 tys. zł oferowano co dziesiąte mieszkanie (9,6 proc.); we wrześniu już tylko co piętnaste (6,7 proc.). - W Krakowie udział mieszkań w cenie do pół miliona zł wynosił w czerwcu 16,6 proc., a dziś 10,5 proc. – wskazuje Marcin Drogomirecki. - We Wrocławiu udział ten spadł z 23,6 proc. do 16 proc., a w Poznaniu z 37,4 do 27,9 proc.

Za cenę do 500 tys. zł wciąż oferowana jest ponad połowa mieszkań w Łodzi (68,1 proc.) i w Bydgoszczy (66,6 proc.).