Nawet 90 tys. zł więcej za 50-metrowe mieszkanie

- W pozostałych siedmiu z dziesięciu największych miast w Polsce zmiana cen rok do roku wyniosła od 4,4 do 7,5 proc. – wskazuje Marcin Drogomirecki.

W Lublinie przeciętne ceny mkw. mieszkań z rynku wtórnego wzrosły o 7,5 proc., z ponad 8,4 tys. zł do ponad 9,1 tys. zł za mkw. (638 zł), w Gdańsku – o 5,2 proc., z ponad 12,3 tys. zł do ponad 12,9 tys. zł za mkw. (645 zł), w Łodzi o 5 proc., z 7,2 tys. zł do niespełna 7,6 tys. zł za mkw. (361 zł), w Szczecinie – także o 5 proc., z 8,5 do ponad 8,9 tys. zł za mkw. (425 zł), w Bydgoszczy – o 4,4 tys. zł – z ponad 7,1 tys. zł do niemal 7,5 tys. zł za mkw. (316 zł).

- W ujęciu kwotowym w ciągu ostatniego roku najbardziej zdrożał mkw. mieszkania w Krakowie - o ok. 1,8 tys. zł, w Warszawie – o niemal 1,6 tys. zł, a w Poznaniu o ponad 1,2 tys. zł za mkw. – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki. - Biorąc pod uwagę zakup przeciętnego 50-metrowego lokalu oznacza to, że jego ceny w tych miastach wzrosły w ciągu zaledwie roku o ok. 90, 80 i 60 tys. zł, odpowiednio – podkreśla.