Supertanie mieszkania. Z pierwszej czy drugiej ręki?

Z danych portali BIG DATA RynekPierwotny.pl i GetHome.pl wynika, że w większości analizowanych metropolii średnia cena mkw. mieszkań z drugiej ręki jest niższa niż nowych lokali od deweloperów.

Największą różnicę na korzyść rynku wtórnego odnotowaliśmy w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w Łodzi. Wciąż bardzo duży jest tam udział mieszkań w PRL-owskich blokach i starych kamienicach.

W Bytomiu, Rudzie Śląskiej czy Zabrzu najtańsze mieszkania do remontu kosztują niespełna 2,5 tys. zł za mkw. Mówimy tu o metrażach nieprzekraczających 100 mkw. Ceny większych lokali wynoszą ok. 2 tys. zł za mkw. Np. 10-pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej 181 mkw. w centrum Pyskowic jest do nabycia za 350 tys. zł. Obecny właściciel prowadzi tu hotel pracowniczy.

Mat.prasowe

Amatorów mieszkań w starych kamienicach może zainteresować oferta z Łodzi. Za dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 87 mkw. przy dworcu Łódź - Fabryczna sprzedający życzy sobie 390 tys. zł, czyli niespełna 4,5 tys. zł za mkw. To niewiele jak na łódzkie warunki, gdzie średnia cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym przekracza już 7,5 tys. zł, a na pierwotnym sięga 9,9 tys. zł.