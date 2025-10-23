Nowoczesne rozwiązania wspierające transformację energetyczną twojego domu i firmy

Aktualizacja: 23.10.2025 22:05 Publikacja: 23.10.2025 21:00
Odbiorca energii stoi przed innymi wyzwaniami. W świecie, w którym wszyscy oferują ekologiczne rozwiązania i „zielone” produkty, trudno wybrać te, które w ostatecznym rozrachunku faktycznie przysłużą się środowisku, ale też okażą się opłacalne.
„W zmieniającym się otoczeniu rynkowym klient oczekuje czegoś więcej niż tylko sprzedaży energii. Liczy na partnerstwo, doradztwo i wiedzę o tym, jak skutecznie optymalizować koszty energii i co wybrać spośród wielu rozwiązań okołoenergetycznych, które pojawiają się na rynku. Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo i dajemy pewność, że usługi zrealizuje stabilny i godny zaufania sprzedawca” – Grzegorz Szuder, kierownik Wydziału Efektywności Energetycznej w Enerdze Obrocie.
Popularna od lat instalacja fotowoltaiczna to dzisiaj za mało, by mówić o pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje energia ze słońca. Dlatego nieodłącznym elementem mądrego zarządzania energią są dzisiaj magazyny, które korzystanie z prądu pozwalają odłożyć w czasie. To idealne rozwiązanie dla większości odbiorców, którzy najwięcej prądu zużywają w godzinach popołudniowych oraz wieczornych i mogą wtedy skorzystać z energii wyprodukowanej we wcześniejszej części dnia. W takiej sytuacji klient może liczyć też na zredukowanie niektórych opłat dystrybucyjnych, np. opłaty sieciowej zmiennej.
Szybko rozwijająca się technologia inteligentnego zarządzania energią typu EMS (Energy Management System) umożliwia automatyczne sterowanie zużyciem prądu bez konieczności ręcznej konfiguracji. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, system zarządza magazynem, korzystając z takich danych, jak prognoza pogody, produkcja na rynku mocy, indywidualny profil zużycia czy ceny na Towarowej Giełdzie Energii. To pozwala na optymalne ładowanie i rozładowanie magazynu zgodnie z zapotrzebowaniem.
Idealnym uzupełnieniem powyższego zestawu jest oferta z ceną dynamiczną. Klienci, którzy wybierają ofertę z ceną dynamiczną od Energi Obrotu, mają realną możliwość zakupu energii elektrycznej na podstawie bieżących notowań na Towarowej Giełdzie Energii. Dzięki temu oni sami lub system EMS mogą zaplanować zużycie energii w kolejnym dniu adekwatnie do cen giełdowych, co może przełożyć się na realne korzyści dla klienta.
Połączenie fotowoltaiki z magazynem energii i ofertą z ceną dynamiczną może być korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla konsumenta, ale również dla firmy. Dobrym przykładem może być zarządzanie flotą samochodową. W takim modelu magazyn przechowuje energię kupioną po korzystnych cenach, aby ładować samochody floty, gdy stoją na firmowym parkingu. Takie działanie świetnie wpisuje się w strategię raportowania ESG, co może zwiększyć atrakcyjność firmy w opinii inwestorów i budować zaufanie klientów jako marki działającej etycznie i z poszanowaniem środowiska.
W ofercie Energi Obrotu klienci znajdą wszystkie te usługi, a dodatkowo mogą liczyć na atrakcyjne formy finansowania. Nowością jest współpraca z ING Lease (Polska). Klienci, którzy nie mogli sobie pozwolić na jednorazowe zainwestowanie dużych środków w odnawialne źródła energii, mają teraz możliwość skorzystania z usługi leasingu paneli fotowoltaicznych czy magazynu energii.
„Wiedza o naszych klientach, ich zużyciu i potrzebach to dla nas podstawa, by dobrać produkty, które zapewnią maksimum oszczędności, ale również będą konkurencyjne cenowo. By było to możliwe, trzeba nieustannie rozwijać zakres świadczonych usług. Dlatego w naszym portfelu klienci znajdą również m.in. kompensację mocy biernej, audyt energetyczny czy stacje ładowania samochodów” – podkreśla Grzegorz Szuder, kierownik Wydziału Efektywności Energetycznej w Enerdze Obrocie.
By właściwie wybrać produkt, który ma zapewnić klientowi faktyczne oszczędności, niezbędna jest doskonała wiedza o obowiązujących przepisach, normach i dostępnej na rynku technologii. To rola wyspecjalizowanej kadry składającej się z doświadczonych inżynierów, która potrafi przeanalizować dostępną infrastrukturę, zużycie klienta i wybrać taki produkt, który zapewni możliwie najwyższą efektywność energetyczną domu czy firmy. Wybierając produkty z oferty Energi Obrotu z Grupy Orlen, klient może mieć pewność, że za realizację odpowiada zespół specjalistów wysokiej klasy, który ma za sobą doświadczenie w realizacji dużych przedsięwzięć z zakresu optymalizacji zużycia energii i efektywności energetycznej.
