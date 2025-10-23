Nowoczesne rozwiązania wspierające transformację energetyczną twojego domu i firmy

Odbiorca energii stoi przed innymi wyzwaniami. W świecie, w którym wszyscy oferują ekologiczne rozwiązania i „zielone” produkty, trudno wybrać te, które w ostatecznym rozrachunku faktycznie przysłużą się środowisku, ale też okażą się opłacalne.

„W zmieniającym się otoczeniu rynkowym klient oczekuje czegoś więcej niż tylko sprzedaży energii. Liczy na partnerstwo, doradztwo i wiedzę o tym, jak skutecznie optymalizować koszty energii i co wybrać spośród wielu rozwiązań okołoenergetycznych, które pojawiają się na rynku. Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo i dajemy pewność, że usługi zrealizuje stabilny i godny zaufania sprzedawca” – Grzegorz Szuder, kierownik Wydziału Efektywności Energetycznej w Enerdze Obrocie.

Fotowoltaika z magazynem energii

Popularna od lat instalacja fotowoltaiczna to dzisiaj za mało, by mówić o pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje energia ze słońca. Dlatego nieodłącznym elementem mądrego zarządzania energią są dzisiaj magazyny, które korzystanie z prądu pozwalają odłożyć w czasie. To idealne rozwiązanie dla większości odbiorców, którzy najwięcej prądu zużywają w godzinach popołudniowych oraz wieczornych i mogą wtedy skorzystać z energii wyprodukowanej we wcześniejszej części dnia. W takiej sytuacji klient może liczyć też na zredukowanie niektórych opłat dystrybucyjnych, np. opłaty sieciowej zmiennej.

Inteligentne zarządzanie energią

Szybko rozwijająca się technologia inteligentnego zarządzania energią typu EMS (Energy Management System) umożliwia automatyczne sterowanie zużyciem prądu bez konieczności ręcznej konfiguracji. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, system zarządza magazynem, korzystając z takich danych, jak prognoza pogody, produkcja na rynku mocy, indywidualny profil zużycia czy ceny na Towarowej Giełdzie Energii. To pozwala na optymalne ładowanie i rozładowanie magazynu zgodnie z zapotrzebowaniem.

Oferta dynamiczna

Idealnym uzupełnieniem powyższego zestawu jest oferta z ceną dynamiczną. Klienci, którzy wybierają ofertę z ceną dynamiczną od Energi Obrotu, mają realną możliwość zakupu energii elektrycznej na podstawie bieżących notowań na Towarowej Giełdzie Energii. Dzięki temu oni sami lub system EMS mogą zaplanować zużycie energii w kolejnym dniu adekwatnie do cen giełdowych, co może przełożyć się na realne korzyści dla klienta.