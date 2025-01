Nie masz prawa jazdy? PFRON dofinansuje kurs. Kto może skorzystać z pomocy?

PFRON może sfinansować również te koszty, które wnioskodawca poniósł do 180 dni przed złożeniem wniosku, o ile w momencie ponoszenia kosztu, spełniał warunki uczestnictwa w programie, czyli był w wieku aktywności zawodowej, posiadał wymagany stopień niepełnosprawności oraz jedną z wymienionych dysfunkcji. Udział własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10 proc. ceny brutto usługi. Z ponownego dofinansowania można korzystać po upływie trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy. Oznacza to, że osoby, które otrzymały pomoc w uzyskaniu prawa jazdy w 2024 r. i nie zdały egzaminu, będą mogły złożyć wniosek dopiero w 2028 r.

Jak złożyć wniosek do PFRON o dofinansowanie prawa jazdy?

Wnioski składa się drogą elektroniczną, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioskodawcy mogą skorzystać ze specjalnego kreatora. W razie pytań uzyskają pomoc na infolinii, u mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW.

Każdy wniosek jest poddawany merytorycznej ocenie w systemie punktowym. Do zdobycia jest maksymalnie 100 punktów. Na podstawie oceny podejmowana jest decyzja o wysokości dofinansowania, dlatego wnioskodawca powinien dobrze uzasadnić swoją potrzebę. W tym roku preferowane są m.in. wnioski osób, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, są zatrudnione, złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2025 r. lub w 2024 bądź w 2025 r. zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu, lub innych zdarzeń losowych. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 31 sierpnia 2025 r.

W ramach programu „Aktywny samorząd” i Modułu I można wnioskować również o dofinansowanie na: