Łukasz Zboralski z brd24.pl zwraca uwagę, we wszystkich krajach, które chce poddać analizie resort, nie przeprowadza się egzaminów na prawo jazdy kategorii B na placach manewrowych. Litwa była ostatnim z krajów, który miał jeszcze ten system, ale zrezygnowała z placu w 2017 roku.



Kto może być przeciw rezygnacji z placu manewrowego

Przypomnijmy, iż pomysł rezygnacji z placu manewrowego podczas egzaminów na prawo jazdy pojawił się już w 2016 roku. Postulowała go wówczas część środowiska instruktorów nauki jazdy, a wprowadzenie zmian rozważało ówczesne kierownictwo resortu infrastruktury. Ostatecznie skończyło się tylko na rozważaniach. Dość sceptycznie do zmian nastawione były Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które przeprowadzają egzaminy. – Poprawiłoby to wyniki zdawalności, ale może odbić się na bezpieczeństwie na drodze – usłyszała dziennikarka "Rzeczpospolitej" w jednym z WORD w Małopolsce.

Portal brd24.pl wskazuje również na możliwy opór Ośrodków Szkolenia Kierowców. Jak czytamy, wiele z nich zainwestowało w place manewrowe i trudno im będzie się pogodzić z tym, że inwestycja ta przestanie być opłacalna. Inne z kolei mają umowy na wynajęcie placów, czasem na dłuższe okresy. Będą bały się utraty pieniędzy przez zmianę prawa.