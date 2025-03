Częściowe zaćmienie Słońca już 29 marca. O której godzinie zacząć obserwację?

W weekend warto zarezerwować wolną chwilę na obserwację ciekawego zjawiska astronomicznego. Najbliższe, częściowe zaćmienie Słońca będzie widoczne m.in. w Europie. Większość mieszkańców Polski będzie mogła obserwować zaćmienie w godzinach okołopołudniowych. Całkowite zaćmienie Słońca będzie można z kolei obserwować już 12 sierpnia 2026 r.

Kto będzie mógł zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca?

Zjawisko to nastąpi w sobotę 29 marca i będzie widoczne m.in. w Europie. Częściowe zaćmienie Słońca będą mogli także obserwować mieszkańcy części Ameryki Północnej, Afryki, północnej Azji, Grenlandii oraz Islandii. Astronomiczny spektakl będzie także widoczny na przeważającym obszarze Atlantyku i Oceanu Arktycznego. W północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych zjawisko będzie można zaobserwować już podczas wschodu Słońca. W zachodniej Afryce i na zachodzie Europy częściowe zaćmienie Słońca powinno rozpocząć się późnym rankiem. Z kolei na wschodzie Europy proces ten powinien być najlepiej widoczny w okolicy południa.

Sobota, 29 marca: W jakich godzinach będzie widoczne zaćmienie Słońca?

Precyzyjne godziny obserwacji podaje m.in. NASA (dla wybranych lokalizacji na całym świecie) i portal urania.edu.pl (dla wybranych miast Polski). Trzeba również pamiętać, że w przypadku obserwacji na terenie Polski widoczne będzie od kilku do maksymalnie kilkunastu procent zaćmienia (poziomu zakrycia tarczy Słońca przez Księżyc). Przykładowo – mieszkańcy Krakowa zaobserwują zaledwie 5 proc. zaćmienia Słońca przez Księżyc, a zjawisko będzie najlepiej widoczne o godz. 12:24. Mieszkańcy Gdańska mogą skupić się na obserwacji nieba o godz. 12:22 (maksimum widoczności), a mieszkańcy Warszawy ok. godz. 12:28. Na przeważającym obszarze Polski początek częściowego zaćmienia Słońca nastąpi ok. godz. 11:50, a zakończy się ok. godz. 13:09.

Wspólną obserwację częściowego zaćmienia Słońca organizuje m.in. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. - Słońce ma około 400 razy większą średnicę niż Księżyc, ale znajduje się też około 400 razy dalej od Ziemi niż jej satelita. To sprawia, że oba ciała mają niemal identyczne rozmiary na ziemskim niebie. Właśnie dzięki temu możemy podziwiać efektowne zaćmienia Słońca przez Księżyc, nie tylko częściowe, lecz także całkowite i obrączkowe - wyjaśnia na łamach PAP prof. Tomasz Bulik, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.