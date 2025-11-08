Reklama
Więcej chętnych na mieszkanie z drugiej ręki. Są podwyżki

Rynek wtórny się budzi. W wielu miastach oferta zmalała, pojawiły się pierwsze od miesięcy podwyżki cen – wynika z analiz portalu GetHome.pl.

Publikacja: 08.11.2025 07:23

Sprzedający mieszkania muszą pamiętać, że konkurencją są dla nich deweloperzy z rekordową ofertą mieszkań

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na wzrost popytu na mieszkania z rynku wtórnego
  • Jak zmieniają się ceny mieszkań z rynku wtórnego w różnych miastach
  • Jaka jest oferta mieszkań na rynku wtórnym

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, październik przyniósł wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. – Kurcząca się oferta w większości metropolii oraz pierwsze od miesięcy podwyżki cen w części miast wskazują na rosnący popyt na mieszkania z drugiej ręki – mówi analityk. – To efekt poprawiającej się dostępności kredytów mieszkaniowych.

Nieruchomości
Gdzie w Polsce jest najwięcej niedrogich mieszkań

Taki wybór mają kupujący mieszkania na rynku wtórnym

Marek Wielgo podkreśla, że choć rynek wtórny korzysta na poprawie dostępności kredytów, to sprzedający muszą pamiętać, że konkurencją pozostają deweloperzy z rekordową ofertą mieszkań. – We wrześniu górą byli deweloperzy, ale w październiku to prawdopodobnie mieszkania z drugiej ręki sprzedawały się nieco lepiej – mówi ekspert.

Według danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, w październiku z rynku wtórnego w całym kraju zniknęło 35 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań – to aż o 11 proc. więcej niż we wrześniu, kiedy sprzedaż była o 2 proc. gorsza niż w sierpniu.

– Jednocześnie pojawiło się 33 tys. nowych ofert, co oznacza, że pod koniec października dostępnych było 149 tys. mieszkań, czyli o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej – wskazuje ekspert GetHome.pl.

Foto: mat.prasowe

Największe spadki liczby ofert odnotowano w Poznaniu – o 3 proc., do ok. 3,9 tys. lokali. We Wrocławiu oferta mieszkań na rynku wtórnym spadła o 2 proc., do 9,2 tys. lokali, a w Warszawie i Trójmieście – o 1 proc., do 17,7 tys. i 8,3 tys., odpowiednio.

Foto: mat.prasowa

Ile sprzedający chcą za mieszkania

Oferta była stabilna w Krakowie (ok. 8,9 tys. mieszkań) i Katowicach (ok. 2,4 tys.), a jedynym miastem ze wzrostem oferty była Łódź – o 2 proc. (do 5,5 tys. mieszkań).

Jaki to miało wpływ na ceny oferowanych lokali? – Z danych portalu GetHome.pl wynika, że październik był kolejnym miesiącem stabilizacji cen w Warszawie (ok. 18 tys. zł/mkw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/mkw.). Spadki odnotowano we Wrocławiu i Łodzi – po 1 proc., do odpowiednio 14,1 tys. zł/mkw. i 8,8 tys. zł/mkw.

W części miast ceny zaczęły rosnąć. W Krakowie GetHome.pl odnotował wzrost cen o 2 proc., do ok. 16,9 tys. zł za mkw. W Trójmieście – także o 2 proc., do ok. 16,2 tys. zł/mkw., a w Katowicach – o 1 proc., do ok. 11,7 tys. zł za mkw.

Nieruchomości
Nowe mieszkania. Koniec dwucyfrowych wzrostów cen

– W Krakowie została przerwana seria trzech miesięcy bez podwyżek, a w Trójmieście – dwóch – zauważa Marek Wielgo.

Foto: mat.prasowa

W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż przed rokiem. W Krakowie – o 4 proc., w Poznaniu o 3 proc., w Warszawie i we Wrocławiu o 2 proc.

Foto: mat.prasowa

Liderem wzrostów pozostaje Łódź, gdzie ceny są o 4 proc. wyższe niż rok temu. Wzrosty odnotowano także w Trójmieście (o 2 proc.) i w Katowicach (o 1 proc.).

– Październikowe dane pokazują, że rynek wtórny odzyskuje dynamikę, choć presja ze strony deweloperów pozostaje silna – mówi Marek Wielgo. – Jeśli poprawa dostępności kredytów się utrzyma, listopad może przynieść dalsze ożywienie na rynku wtórnym – prognozuje ekspert portalu GetHome.pl.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, październik przyniósł wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. – Kurcząca się oferta w większości metropolii oraz pierwsze od miesięcy podwyżki cen w części miast wskazują na rosnący popyt na mieszkania z drugiej ręki – mówi analityk. – To efekt poprawiającej się dostępności kredytów mieszkaniowych.

Taki wybór mają kupujący mieszkania na rynku wtórnym

