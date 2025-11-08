Więcej chętnych na mieszkanie z drugiej ręki. Są podwyżki

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpływają na wzrost popytu na mieszkania z rynku wtórnego

Jak zmieniają się ceny mieszkań z rynku wtórnego w różnych miastach

Jaka jest oferta mieszkań na rynku wtórnym

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, październik przyniósł wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. – Kurcząca się oferta w większości metropolii oraz pierwsze od miesięcy podwyżki cen w części miast wskazują na rosnący popyt na mieszkania z drugiej ręki – mówi analityk. – To efekt poprawiającej się dostępności kredytów mieszkaniowych.

Taki wybór mają kupujący mieszkania na rynku wtórnym

Marek Wielgo podkreśla, że choć rynek wtórny korzysta na poprawie dostępności kredytów, to sprzedający muszą pamiętać, że konkurencją pozostają deweloperzy z rekordową ofertą mieszkań. – We wrześniu górą byli deweloperzy, ale w październiku to prawdopodobnie mieszkania z drugiej ręki sprzedawały się nieco lepiej – mówi ekspert.

Według danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, w październiku z rynku wtórnego w całym kraju zniknęło 35 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań – to aż o 11 proc. więcej niż we wrześniu, kiedy sprzedaż była o 2 proc. gorsza niż w sierpniu.