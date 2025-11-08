Więcej chętnych na mieszkanie z drugiej ręki. Są podwyżki

Aktualizacja: 08.11.2025 09:10 Publikacja: 08.11.2025 07:23
Sprzedający mieszkania muszą pamiętać, że konkurencją są dla nich deweloperzy z rekordową ofertą mieszkań
Foto: Adobe Stock
Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, październik przyniósł wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. – Kurcząca się oferta w większości metropolii oraz pierwsze od miesięcy podwyżki cen w części miast wskazują na rosnący popyt na mieszkania z drugiej ręki – mówi analityk. – To efekt poprawiającej się dostępności kredytów mieszkaniowych.
Czytaj więcej
Cena ofertowa co piątego mieszkania wystawionego na sprzedaż w październiku na rynku wtórnym nie...
Marek Wielgo podkreśla, że choć rynek wtórny korzysta na poprawie dostępności kredytów, to sprzedający muszą pamiętać, że konkurencją pozostają deweloperzy z rekordową ofertą mieszkań. – We wrześniu górą byli deweloperzy, ale w październiku to prawdopodobnie mieszkania z drugiej ręki sprzedawały się nieco lepiej – mówi ekspert.
Według danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, w październiku z rynku wtórnego w całym kraju zniknęło 35 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań – to aż o 11 proc. więcej niż we wrześniu, kiedy sprzedaż była o 2 proc. gorsza niż w sierpniu.
– Jednocześnie pojawiło się 33 tys. nowych ofert, co oznacza, że pod koniec października dostępnych było 149 tys. mieszkań, czyli o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej – wskazuje ekspert GetHome.pl.
Foto: mat.prasowe
Największe spadki liczby ofert odnotowano w Poznaniu – o 3 proc., do ok. 3,9 tys. lokali. We Wrocławiu oferta mieszkań na rynku wtórnym spadła o 2 proc., do 9,2 tys. lokali, a w Warszawie i Trójmieście – o 1 proc., do 17,7 tys. i 8,3 tys., odpowiednio.
Foto: mat.prasowa
Oferta była stabilna w Krakowie (ok. 8,9 tys. mieszkań) i Katowicach (ok. 2,4 tys.), a jedynym miastem ze wzrostem oferty była Łódź – o 2 proc. (do 5,5 tys. mieszkań).
Jaki to miało wpływ na ceny oferowanych lokali? – Z danych portalu GetHome.pl wynika, że październik był kolejnym miesiącem stabilizacji cen w Warszawie (ok. 18 tys. zł/mkw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/mkw.). Spadki odnotowano we Wrocławiu i Łodzi – po 1 proc., do odpowiednio 14,1 tys. zł/mkw. i 8,8 tys. zł/mkw.
W części miast ceny zaczęły rosnąć. W Krakowie GetHome.pl odnotował wzrost cen o 2 proc., do ok. 16,9 tys. zł za mkw. W Trójmieście – także o 2 proc., do ok. 16,2 tys. zł/mkw., a w Katowicach – o 1 proc., do ok. 11,7 tys. zł za mkw.
Czytaj więcej
Nie ma już metropolii, w której wzrosty cen mieszkań deweloperskich w ujęciu rocznym byłyby dwucy...
– W Krakowie została przerwana seria trzech miesięcy bez podwyżek, a w Trójmieście – dwóch – zauważa Marek Wielgo.
Foto: mat.prasowa
W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż przed rokiem. W Krakowie – o 4 proc., w Poznaniu o 3 proc., w Warszawie i we Wrocławiu o 2 proc.
Foto: mat.prasowa
Liderem wzrostów pozostaje Łódź, gdzie ceny są o 4 proc. wyższe niż rok temu. Wzrosty odnotowano także w Trójmieście (o 2 proc.) i w Katowicach (o 1 proc.).
– Październikowe dane pokazują, że rynek wtórny odzyskuje dynamikę, choć presja ze strony deweloperów pozostaje silna – mówi Marek Wielgo. – Jeśli poprawa dostępności kredytów się utrzyma, listopad może przynieść dalsze ożywienie na rynku wtórnym – prognozuje ekspert portalu GetHome.pl.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, październik przyniósł wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. – Kurcząca się oferta w większości metropolii oraz pierwsze od miesięcy podwyżki cen w części miast wskazują na rosnący popyt na mieszkania z drugiej ręki – mówi analityk. – To efekt poprawiającej się dostępności kredytów mieszkaniowych.
Trend jest ewidentny: popyt na kredyty mieszkaniowe i sprzedaż cały czas rosną. Pytanie, jak wykorzystywane są p...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
W ramach współpracy joint venture powstają nie tylko typowe osiedla mieszkaniowe, ale i inwestycje premium oraz...
Naszym priorytetem pozostaje rynek najmu, ale działając w imieniu inwestorów musimy patrzeć z szerszej perspekty...
Cena ofertowa co piątego mieszkania wystawionego na sprzedaż w październiku na rynku wtórnym nie przekraczała 35...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Inwestor i deweloper kupił od Deka Immobilien parki magazynowe w Bieruniu i Tychach. Portfel Hillwooda zbliża si...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas