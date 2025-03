Projekt „Światło i MRock” obejmuje siedem koncertów. Pierwszy z nich odbędzie się 15 września 2025 roku w Warszawie (COS Torwar). Następnie projekt odwiedzi Kraków (24 września, TAURON Arena Kraków), Gdańsk (10 października, Ergo Arena), Wrocław (16 października, Hala Stulecia), Łódź (22 października, Atlas Arena), Katowice (25 października, Spodek) oraz Poznań (29 października, MTP).

Tajemnica Katarzyny Nosowskiej i Piotra Roguckiego

Gość specjalny towarzyszący Katarzynie Nosowskiej i Piotrowi Roguckiemu w Katowicach i Krakowie zostanie ogłoszony już w kwietniu.

Nad przygotowaniem aranży czuwają dwaj muzyczni producenci – związany m.in. z zespołem Coma Paweł Cieślak oraz od lat współpracujący z Katarzyną Nosowską Michał FOX Król.

To w dużej mierze od ich współpracy i kreatywnego podejścia będzie zależało to, jak podczas trasy „Światło i MRock” wybrzmią utwory należące do klasyki polskiego rocka. W myśl hasła:„Ty zdecydujesz, co usłyszysz".