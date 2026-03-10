Sinfonia Varsovia i muzyka przeciwko tyranii

Nie jest to okrągła rocznica, bo Sinfonia Varsovia kończy właśnie 42 lata, ale od dawna w marcu zaprasza na urodzinowy koncert. Orkiestra powstała w trudnych latach 80., przez dekady nie miała własnej siedziby, ale wyrosła na zespół chwalony w świecie za wysoką jakość artystyczną. Sinfonia Varsovia wiele podróżuje, w 2025 r. dała ponad 40 koncertów w dziewięciu krajach w Europie, w USA i w Japonii. Niedawno zaś wróciła z kolejnej dużej trasy koncertowej po Hiszpanii.

Zakazany koncert Mieczysława Wajnberga

Orkiestra jest warszawska nie tylko z nazwy, w stolicy występuje często. I tu też zawsze obchodzi urodziny. Tegoroczne mają szczególnie ciekawy program, jego kulminacją będzie koncert wiolonczelowy Mieczysława Wajnberga, kompozytora, którego 30. rocznica śmierci minęła pod koniec lutego.

Mieczysław Wajnberg Foto: archiwum Olgi Rakhalskoi

Urodzony w Warszawie Mieczysław Wajnberg we wrześniu 1939 r. zdecydował się na ucieczkę na wschód. Koncert wiolonczelowy skomponował w Moskwie w 1948 r., ale utwór został zakazany przez sowieckie władze, a jego autora w czasach stalinowskiej nagonki antysemickiej aresztowano. Na wolność wyszedł po śmierci Stalina.

Muzyka Wajnberga przez dekady była mało znana światu, w XXI wieku zdobywa wreszcie zasłużone uznanie. Spora w tym zasługa Sinfonii Varsovia, która konsekwentnie promuje jego twórczość. Koncert wiolonczelowy nagrała na płyty już 12 lat temu, solistą był lider wiolonczel tej orkiestry Marcel Markowski. On też będzie jego wykonawcą 15 marca.