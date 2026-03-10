Rzeczpospolita
Sinfonia Varsovia i muzyka przeciwko tyranii

Nie jest to wybór oczywisty, ale niezwykle ciekawy. Z okazji swych urodzin Sinfonia Varsovia zagra 15 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie utwory kompozytorów, których systemy totalitarne zmuszały do ucieczek lub byli przez nie represjonowani.

Publikacja: 10.03.2026 08:59

Marcel Markowski i orkiestra Sinfonia Varsovia

Marcel Markowski, Sinfonia Varsovia

Marcel Markowski i orkiestra Sinfonia Varsovia

Foto: Mirosław Pietruszyński

Jacek Marczyński

Nie jest to okrągła rocznica, bo Sinfonia Varsovia kończy właśnie 42 lata, ale od dawna w marcu zaprasza na urodzinowy koncert. Orkiestra powstała w trudnych latach 80., przez dekady nie miała własnej siedziby, ale wyrosła na zespół chwalony w świecie za wysoką jakość artystyczną. Sinfonia Varsovia wiele podróżuje, w 2025 r. dała ponad 40 koncertów w dziewięciu krajach w Europie, w USA i w Japonii. Niedawno zaś wróciła z kolejnej dużej trasy koncertowej po Hiszpanii.

Zakazany koncert Mieczysława Wajnberga

Orkiestra jest warszawska nie tylko z nazwy, w stolicy występuje często. I tu też zawsze obchodzi urodziny. Tegoroczne mają szczególnie ciekawy program, jego kulminacją będzie koncert wiolonczelowy Mieczysława Wajnberga, kompozytora, którego 30. rocznica śmierci minęła pod koniec lutego.

Mieczysław Wajnberg

Mieczysław Wajnberg

Foto: archiwum Olgi Rakhalskoi

Urodzony w Warszawie Mieczysław Wajnberg we wrześniu 1939 r. zdecydował się na ucieczkę na wschód. Koncert wiolonczelowy skomponował w Moskwie w 1948 r., ale utwór został zakazany przez sowieckie władze, a jego autora w czasach stalinowskiej nagonki antysemickiej aresztowano.  Na wolność wyszedł po śmierci Stalina.

Muzyka Wajnberga przez dekady była mało znana światu, w XXI wieku zdobywa wreszcie zasłużone uznanie. Spora w tym zasługa Sinfonii Varsovia, która konsekwentnie promuje jego twórczość. Koncert wiolonczelowy nagrała na płyty już 12 lat temu, solistą był lider wiolonczel tej orkiestry Marcel Markowski. On też będzie jego wykonawcą 15 marca.

Emigracyjny utwór Andrzeja Panufnika

Uciekinierem był też Andrzej Panufnik, w 1954 r. po zaplanowanej starannie akcji nie wrócił do Polski z kolejnej podróży, a on wraz ze swoją muzyką na ponad trzy dekady został wymazany z polskiej kultury. Teraz Sinfonia Varsovia wykona jego „Procesję dla pokoju” powstałą w 1983 r. z okazji Roku Pokoju. Kompozytor obdarzył ją dedykacją, której przesłanie przyświeca również idei urodzinowego koncertu Sinfonii Varsovii: „Miłującym pokój ludziom wszelkich ras, religii, poglądów politycznych i filozoficznych”.

Andrzej Panufnik

Andrzej Panufnik

Foto: archiwum Camilli Panufnik

Groteskowa symfonia Dymitra Szostakowicza

Program uzupełnią ponadto dwa utwory kompozytorów rosyjskich, którzy niejednokrotnie byli represjonowani przez sowieckie władze – „Symfonia klasyczna” Sergiusza Prokofiewa oraz IX Symfonia Dymitra Szostakowicza, która miała być utworem okolicznościowym stworzonym na z okazji zwycięstwa w II wojnie światowej. Oczekiwano dzieła na miarę IX Symfonii Beethovena, a powstał utwór skromny, zabawny, momentami wręcz groteskowy i prześmiewczy. Szostakowicza, a przy okazji także Prokofiewa oskarżono o antynarodowe tendencje formalistyczne.

Thomas Sanderling

Thomas Sanderling

Foto: mat. pras.

Orkiestrę Sinfonia Varsovia poprowadzi 15 marca w Teatrze Wielkim Thomas Sanderling. To także jest wybór nieprzypadkowy, 84-letni dyrygent od lat współpracuje z warszawskim zespołem, a urodził się w Nowosybirsku, dokąd stalinowskie władze zesłały jego rodzinę. W latach 60. wyjechał do kraju swoich przodków, początkowo działał w NRD, potem w całych Niemczech, Austrii i na całym świecie. Niezwykle ceni i promuje, co także dla nas istotne, twórczość Mieczysława Wajnberga.

Źródło: rp.pl

