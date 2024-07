Internauci zdani są więc na siebie. Ale – jak zapewnia dr Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS – każdy z nas może zadbać o to, aby dezinformacji było mniej. – Ważne jest to, co czytamy i oglądamy, bo tym wspieramy konkretnych nadawców. Dobrze, aby były to media rzetelne, podające informacje zweryfikowane. Druga rzecz to to, co sami publikujemy w social mediach. Sprawdzajmy, czy treści naszych postów są prawdziwe, czy to, co podajemy dalej, faktycznie się wydarzyło, z jakiego źródła pochodzi informacja – wylicza Bąkowicz.

Kluczowa w tym zakresie jest edukacja. Tym bardziej że sztuczki używane przez internetowych naciągaczy nie są wyrafinowane. Mimo to działają. Zdaniem prof. Dariusza Jemielniaka, badacza internetu, współpracownika Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda, chodzi o skalę.

Meta ma problem z dezinformacją

– Tu działa prawo wielkich liczb. Przy wystarczająco dobrych zasięgach zawsze trafi się wystarczająco dużo „jeleni”. To jak ze spamem o nigeryjskim księciu – ludzi naiwnych jest bardzo dużo, a biorąc pod uwagę zwiększającą się informatyzację, jest ich w sieci więcej niż dekadę temu – podkreśla ekspert.

Jego zdaniem cele dezinformacji mogą być różne. Jak twierdzi, fake news w przypadku Brzoski to mógł być „zwyczajny” trolling, ale również wyrachowany atak obliczony na krótkoterminową spekulację na kursie InPostu.

Według prof. Jemielniaka dziś dezinformacja to problem, który rozlewa się na media społecznościowe, choć – jak przekonuje – to Meta ma z tym największy kłopot. Jego zdaniem wcale nie lepsza sytuacja jest na takich platformach, jak X, Tiktok, YouTube czy Telegram. Jak zatem walczyć z tym zjawiskiem? – Pojedynczy internauta nie może zbyt wiele. Musi być po prostu ostrożny i przynajmniej nie przyczyniać się do zwiększania skali problemu, nie dzielić się informacjami z niesprawdzonych źródeł. Zachęcam też do higieny informacyjnej. Absolutnie nie powinniśmy wiedzy o świecie czerpać od influencerów. Wypowiedź takiej osoby, choćby najpopularniejszej na YouTubie, ma zupełnie inną wagę niż artykuł w „Rzeczpospolitej” – zaznacza nasz rozmówca. I dodaje, że problem dezinformacji powinien być uregulowany na szczeblu krajowym i europejskim.