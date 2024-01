Fałszywe zdjęcia Taylor Swift krążą po sieci. Kontrowersyjne grafiki zrobiła AI

Organizacje pozarządowe dysponują 47 mld zł przychodu, ale większość z nich nie jest zamożna. Co trzecia dysponuje do 100 tys. złotych, a tylko co 15. milionem rocznie. Najbardziej rozpoznawalną jest WOŚP, która przez całe 31 lat działalności uzbierała blisko 2 miliardy zł.