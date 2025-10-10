Aktualizacja: 10.10.2025 19:03 Publikacja: 10.10.2025 19:00
Punkt wyjścia „Czarnej toni” jest następujący: Kama Kosowska po głośnej sprawie sprzed lat rozwija karierę pisarską. Prowadzi dziennikarskie śledztwa i opisuje przypadki tajemniczych zaginięć. Pewnego dnia dostaje telefon od matki dziewczyny, która zniknęła sześć lat temu. Kobieta twierdzi, że zaginiona córka próbowała się z nią skontaktować. Kama, początkowo sceptyczna, podejmuje trop.
Równocześnie nadkomisarz Lesław Korcz prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionej studentki. Dziewczyna okłamywała rodziców, a w jej mieszkaniu policja znalazła zestaw kamer i erotyczne gadżety. Jak się okazuje, była popularną streamerką w serwisach dla dorosłych. Umawiała się też na płatne spotkania. Ostatnią osobą, która ją widziała, jest jej klient… Nieoczekiwane zdarzenie łączy śledztwa Kamy i Korcza oraz przecina ich życiowe ścieżki.
Jeśli ktoś chce kupić książki węgierskiego pisarza-noblisty, żyjącego poza orbanowskimi Węgrami i...
O ekranizacji pierwszego tomu „Zmór” z Magdą Cielecką w roli głównej Kamy Kosowskiej autor może powiedzieć tylko tyle:
– Pamiętam to jak dziś, jak któregoś letniego dnia jechałem samochodem z moją mamą i nagle odebrałem telefon od pana Piotra Dzięcioła, producenta z Opus Film. I pan Piotr mówi: Panie Robercie, kręcimy „Zmorę”. Myślałem, że mi kierownica wypadnie z rąk, z radości, a później usłyszałem jeszcze ciekawsze słowa, mianowicie: przyjeżdżamy kręcić ten serial częściowo w Toruniu. I rzeczywiście ekipa była w Toruniu w listopadzie ubiegłego roku. To było niezwykłe doświadczenie. Kilkukrotnie miałem okazję wziąć w nim udział. Później także pojechałem na plan podwarszawski i tam też działy się piękne rzeczy. Miałem okazję przeczytać cały scenariusz opowieści i muszę przyznać, to co autora bardzo cieszy, że cały trzon mojej historii pozostał. Natomiast są też zmiany. Myślę, że 70 proc. mojego wkładu pozostało.
W nowym odcinku podcastu Rzecz o książkach Kristina Sabaliauskaitė opowiada o swojej powieści „Ce...
Robert Małecki mówi również o tym, jak kreuje się kobiecą bohaterkę, by była wiarygodna. Tłumaczy fascynację motywem zaginięć.
– To jest chyba, jak sądzę, znak rozpoznawczy. Ja rzeczywiście za każdym razem sięgam po motyw zaginięć. Jeśli piszę o zbrodniach, bardzo często motyw zaginięcia się pojawia. Oczywiście zastanawiałem się, dlaczego tak jest albo z czego to wynika i powody są chyba dwa. To moje fascynacje czytelnicze, bo kiedy sięgałem po opowieści kryminalne, bardzo lubiłem motyw zaginięcia pojawiający się czy to u Rossa McDonalda i Harlana Cobena, czy u innych znakomitych mistrzów opowieści kryminalnych, także u mojego ukochanego Arnaldura Indridasona. Natomiast druga rzecz to moje doświadczenia związane z prawdziwym zaginięciem redakcyjnej koleżanki Aleksandry Walczak, która zaginęła w 2004 r. Mija więc już 21 lat. Tajemnicze zaginięcia nas pobudzają. Cały czas próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, co się stało z osobą, natomiast policjanci twierdzą, że w większości przypadków mamy do czynienia z niewykrytą zbrodnią.
„Wszystko jak leci. Polski pop 1990-2000" Tomasza Lady przypomina zapomniane kulisy kształtowania...
Ważną rolę w najnowszej książce odgrywają psy.
– Ja jestem psiarz, to co ja mogę tu powiedzieć? – pyta pisarz.
A to, co powiedział – można wysłuchać w najnowszym podcaście „Rzecz o książkach”.
Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.
