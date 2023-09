Mnóstwo w niej interesujących wątków politycznych – dotyczących m.in. pozycji Żydów – obyczajowych oraz kulturowych. W tamtych czasach naddunajska szkoła futbolu wyznaczała przecież kierunki w Europie.

„Nazwiska dawno niesłyszane”. Atutem tłumaczenie Michała Okońskiego

Bela Guttmann zbudował Benfikę z Eusebio i Mario Coluną, przez dwa lata najlepszy klub Europy. Hogan stawiał zaś fundamenty pod węgierską „Złotą jedenastkę”. Jej formalny twórca Gustav Szebes zawsze to podkreślał.

Kiedy w roku 1953, w „meczu stulecia”, Węgrzy gromili na Wembley Anglię 6:3 – dziś jest w Budapeszcie nawet bar noszący właśnie taką nazwę – Hogan siedział w loży jako gość honorowy. Ale czyj? To stwierdzić niełatwo. Może swojej ojczyzny Anglii, a może Węgier, których reprezentanci grali już z czerwoną gwiazdą na koszulkach.

Historia futbolu to wszak nie tylko to, co widać na boisku. I nie zaczyna się wtedy, kiedy my się urodziliśmy. Uwielbiam takie książki.

Jej atutem jest też tłumaczenie Michała Okońskiego. Zdarzało mi się recenzować książki jeszcze przed ich wydaniem. Czasami sugerowałem wydawcy, żeby zatrudnili tłumacza znającego się na tym, czego dotyczy treść. Bo jeśli czytałem, że wygrali Zjednoczeni Manchester, to muszę wysilić umysł, aby domyślić się, że chodzi o Manchester United.