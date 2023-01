Z okazji jubileuszu specjalnym tytułem Kreatora Kultury uhonorowano aż trzy osoby, które przez kilka ostatnich dekad miały wyjątkowy wpływ na polską kulturę: Dorotę Masłowską, Wilhelma Sasnala i Ryszarda Poznakowskiego. A nagrody wręczono młodym artystom w siedmiu kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna i kultura cyfrowa.

Reklama

Dorota Masłowska, autorka m.in. powieści „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” i sztuk „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”, „Między nami dobrze jest” tytuł Kreatora Kultury otrzymała za „zrewolucjonizowanie języka polskiej literatury, która w ostatnich 30 latach dzieli się na czas przed „Wojną...” i po „Wojnie...”. Za opowieść o Polsce, przystawianie nam lustra, zaglądanie do głów i obnażanie nadmuchanej fasady, za którą widać przaśną rzeczywistość. Wreszcie – za twórcze i odważne wchodzenie w język filmu, teatru i muzyki, by kreować nowe zjawiska.”

Paszportami Polityki nagrodzeni zostali wybitnie utalentowani młodzi twórcy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w minionym roku artystycznymi dokonaniami.

Masłowska odbierając nagrodę powiedziała: - Mimo że dzisiaj zostało nagrodzonych kilka wspaniałych odważnych artystek, to ciągle mam poczucie, że żyjemy w rzeczywistości antykobiecej i że kultura w tym kraju też jest antykobieca. W ciągu 20 lat byłam tej kultury ofiarą i beneficjentką, i biernym świadkiem. Chciałabym żyć w rzeczywistości, gdzie kobietom artystkom jest łatwiej i mają większe prawo do wyrażenia tego, co chcą…”

Wilhelm Sasnal otrzymał Kreatora „za malarstwo, które sprawiło, że całe pokolenie młodych polskich twórców uwierzyło w swoją szansę na międzynarodowy sukces artystyczny. Za narzucenie sobie i całemu środowisku tempa, za którym trudno było nadążyć nagrodom artystycznym. Ale też za pokazanie – i wielokrotne potwierdzanie – że prawdziwa kariera polega na podążaniu własną drogą.”

Reklama

A Ryszard Poznakowski został doceniony za „ długi życiorys artystyczny, bez którego trudno sobie wyobrazić historię polskiej muzyki popularnej ostatnich sześciu dekad. Za karierę w zespole Czerwono-Czarni, dla którego komponował takie przeboje jak „Trzynastego” czy „Bądź dziewczyną moich marzeń”. I za współtworzenie repertuaru Trubadurów, nieprzerwanie w melodyjnym stylu, który podobał się pokoleniom Polek i Polaków.

Młode talenty

Paszportami Polityki nagrodzeni zostali wybitnie utalentowani młodzi twórcy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w minionym roku artystycznymi dokonaniami.

Czytaj więcej Kultura Serialowa obfitość W streamingu Netflix dystansuje konkurencję o kilka długości w liczbie wyprodukowanych oraz dystrybuowanych na wyłączność polskich filmów i seriali. W 2022 r. pokazał prawie 20 nowych tytułów, z których połowę współprodukował.

W kategorii film zwycięzcą został Jan Holoubek, współtwórca serialu Netfliksa „Wielka woda” o powodzi tysiąclecia we Wrocławiu w 1997. Za niejednoznacznie naszkicowanych bohaterów w wyrazistym krajobrazie społecznym i politycznym, empatię, uczciwość i szczerość i za przypomnienie, że w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.

W kategorii teatr laureatem został Jakub Skrzywanek, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie, za „ spektakle ważne, odważne i nieoczywiste”: „Śmierć Jana Pawła II” w Teatrze Polskim w Poznani i „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (poruszający problem wykluczenia osób LGBT+ ).

Reklama

Skrzywanek odbierając Paszport Polityki powiedział: - Wierzę, że Polska kultura będzie schronieniem dla wszystkich tych, którzy muszą codziennie mierzyć się z wykluczeniem, homofobią, każdym rodzajem przemocy, która płynie ze strony tych, którzy dziś w Polsce posiadają władzę.

W kategorii literatura zwyciężył Grzegorz Piątek za książkę „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939” (Wydawnictwo WAB) - za znakomitą opowieść o mieście, która stawia pytanie o modernizację.

Malarka Agata Słowak została najwyżej oceniona w kategorii sztuki wizualne. Zwróciła uwagę indywidualną wystawę „Tylko nasze stany” w Fundacji Galerii Foksa oraz pracami na wystawach zbiorowych: „Niepokój przychodzi o zmierzchu” (Zachęta), „Kto zapisze historię łez” (MSN) i „Siedem etapów życia kobiety” (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi). Uznanie przyniosło jej odważne podejmowanie w malarstwie tematyki kobiecej i opowiadanie o teraźniejszości i o sobie.

Anna i Jakub Górniccy (Outriders) nagrodzeni zostali w kategorii kultura cyfrowa za połączenie w projekcie „Jeden dzień w…” dziennikarstwa z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi cyfrowych mediów, by w oryginalny sposób opowiadać o współczesnym świecie i dramatycznych wydarzeniach w czasie wojny w Ukrainie.

„Jeden dzień w…” opowiada o w sześciu miastach Ukrainy. Reporterzy Outriders razem z przewodnikami z Ukrainy pokazują, jak wygląda życie w cieniu nieustannego zagrożenia. Technologia VR/360 pozwala widzom zanurzyć się w życie miast i podążać w naturalny sposób za opowieścią narratora..

Dyrygentka Anna Sułkowska-Migoń dostała Paszport Polityki w kategorii muzyka poważne „Za ogromną muzykalność, wrażliwość i nieprzeciętną radość tworzenia sztuki. Za konsekwentną pracę nad sobą, która doprowadziła w zeszłym roku do międzynarodowych sukcesów ze zwycięstwem w paryskim konkursie La Maestra.”

Reklama

W kategorii muzyka popularna zwyciężył 1988 (Przemysław Jankowiak), który w 2022 opublikował autorski album „Ruleta”; partnerował Monice Brodce przy pracy nad jej minialbumem „Sadza”, a na festiwalu w Gdyni błysnął jako autor muzyki do pełnometrażowego filmu „Zadra”. ). Nagrodzony został za „otwartość stylistyczną, za umiejętność pracy z różnymi artystkami i artystami oraz za twórcze inspirowanie się różnymi nurtami. Rozwój własnego muzycznego języka i przenoszenie go w swoich produkcjach z undergroundu do mainstreamu.”