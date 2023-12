Jeremy Sochan pobił rekord. "Najlepsza noc w NBA"

NBA. Kolejna porażka San Antonio Spurs

Sochan, jak zazwyczaj tej jesieni, rozpoczął mecz w pierwszej "piątce" na pozycji rozgrywającego. Kilka tygodni temu szczerze przyznał, że ten eksperyment nie zawsze mu się podoba. Nie ma jednak wątpliwości, że progres w jego grze widać. - To proces. Z każdym dniem gram coraz lepiej. Mam zaufanie trenerów oraz kolegów z drużyny, a to rzecz najważniejsza - podkreśla Sochan i martwić może jedynie to, że wciąż zwycięstw nie odnosi drużyna.

Spurs przegrali 13. mecz z rzędu. Po raz ostatni podopieczni Popovicha zwyciężyli na początku listopada. Dziś - z bilansem 3-15 - zajmują ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Gorsi w całej lidze są tylko Detroit Pistons, którzy jak dotąd wygrali zaledwie dwa spotkania. Taki sam bilans, jak Spurs, mają Washington Wizards.

Wystąpił w czwartek także Brandin Podziemski. 20-letni debiutant, który stara się o polski paszport i chce grać w reprezentacji, w obliczu problemów kadrowych Golden State Warriors dostał ponad pół godziny gry w spotkaniu z Los Angeles Clippers. Zdobył 13 punktów (5/10 z gry), miał osiem zbiórek oraz dwie asysty, pomagając Wojownikom wygrać 120:114 w Los Angeles. Warriors z bilansem 9-10 zajmują 10. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.