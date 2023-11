Draymond Green: człowiek demolka

Teraz, jeśli się nie uspokoi, to może być pewnym, będą na niego spadały kolejne kary. Jego trener Steve Kerr przyznał, że Green zrobił źle i zapewniał, że jego zawodnik to rozumie. Niektórzy jednak biorą skrzydłowego Warriors go w obronę. Shaquille O’Neal w jednym z wywiadów przyznał, że on sam jest „ze starej szkoły” i podobnie jak Green stanąłby w obronie kolegi z zespołu.

Sprawie Greena smaku dodaje jeszcze fakt, że kary wymierza mu wiceprezydent ligi Joe Dumars, członek słynnych „Bad Boys” Detroit Pistons w latach 80. Wtedy on, a szczególnie jego koledzy Rick Mahorn, Bill Laimbeer i Dennis Rodman najpierw powalali przeciwników na ziemię, a dopiero potem zastanawiali się, czy było inne wyjście z sytuacji. Teraz czasy się zmieniły i trzeba dbać o reputację NBA.