Szefowa KRS wskazuje także, że pełnienie funkcji przez Szmydta w KRS trwało niespełna rok, tj. od września 2018 roku do sierpnia 2019. Został on odwołany z funkcji decyzją prezesa NSA, który wcześniej go na tę funkcję powołał. Ponadto, z treści komunikatu dowiedzieć się możemy o powiązaniach, jakie mogły mieć miejsce między Szmydtem a politykami obecnej władzy.

Jako przykład powiązań sędziego Szmydta, Pawełczyk-Woicka wskazała m.in. "wspólny występ sędziego Tomasza Szmydta na posiedzeniu tego Zespołu dnia 6 maja 2022 roku pod kierownictwem poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz wraz z sędziami Arkadiuszem Cichockim, Waldemarem Żurkiem, Bartłomiejem Starostą i prokurator Ewą Wrzosek" oraz fakt, że Szmydt brał udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.

Przewodnicząca KRS wyraża nadzieję na "rychłe pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności niniejszej sprawy".