W czwartek w Sejmie na konferencji prasowej wystąpili rolnicy, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Rolników "Orka".

- Przyjechaliśmy do Sejmu, by dostać szansę rozmawiania z panem Donaldem Tuskiem — oświadczył Mateusz Borowiak z „Orki". Dodał, że dotychczas różnym organizacjom rolniczym nie udało się spotkać z premierem, ”rozmowy na niczym się kończyły”. - Dlatego przyjechaliśmy tutaj i dzisiaj chcielibyśmy zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko otwarciu granicy na produkty płynące z Ukrainy. Chcielibyśmy, aby w końcu ktoś potraktował nas, rolników, bardzo poważnie — dodał.

Protest rolników w Sejmie. Reakcja marszałka Szymona Hołowni

Protestujący rolnicy przybyli do Sejmu na zaproszenie partii opozycyjnych — PiS i Konfederacji. Borowiak w rozmowie z wp.pl przyznał, że do parlamentu zaprosił go poseł Piotr Polak z PiS. Nie chciał zdradzić, którzy posłowie zaprosili pozostałych rolników.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że „PiS i Konfederacja wpuściły protestujących do Sejmu pod pretekstem uczestnictwa w komisji”.