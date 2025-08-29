Aktualizacja: 29.08.2025 14:33 Publikacja: 29.08.2025 12:22
Bp Andrzej Przybylski
Foto: PAP/Waldemar Deska
Nowo mianowany arcybiskup metropolita katowicki Andrzej Przybylski ma 60 lat. Od ponad ośmiu lat pełnił posługę biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Wcześniej był m.in. duszpasterzem akademickim, wykładowcą pedagogiki i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, a także stałym publicystą tygodnika „Niedziela”.
W Konferencji Episkopatu Polski wchodzi w skład Komisji Duchowieństwa i Komisji Wychowania Katolickiego. Jest też członkiem Rady ds. Społecznych. Od czerwca 2022 roku jest delegatem KEP ds. Powołań oraz przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. W czerwcu 2025 roku został wybrany delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Jego dewizą biskupią są słowa: „In Christo” („W Chrystusie”).
Abp Andrzej Przybylski zastąpi abp. Adriana Galbasa, który został mianowany metropolitą katowickim 31 maja 2023 roku, a 4 listopada 2024 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Od 16 grudnia 2024 roku administratorem archidiecezji katowickiej był jej biskup pomocniczy Marek Szkudło. Będzie on pełnił ten urząd do czasu kanonicznego objęcia archidiecezji przez nowego arcybiskupa katowickiego – podano w komunikacie.
Nowy arcybiskup metropolita katowicki Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 roku w Łowiczu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka 30 maja 1993 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie.
19 czerwca 2008 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Funkcję tę pełnił do 2015 roku. Następnie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski mianował go proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Od 2016 roku pełnił funkcję dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.
20 maja 2017 roku ks. Przybylski został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Sakra biskupia odbyła się 24 czerwca 2017 roku w archikatedrze częstochowskiej.
