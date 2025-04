Luis Antonio Tagle: Kim jest azjatycki kardynał i czy ma szanse zostać papieżem?

W 2015 r. Luis Antonio Tagle został prezesem Caritas Internationalis. W 2019 r. wybrano go na kolejną 4–letnią kadencję, jednak w 2022 r. papież Franciszek odsunął go z tego stanowiska. Według doniesień jednego z byłych pracowników tej organizacji miało w niej dochodzić do zastraszania pracowników i tuszowania przestępstw.

Jeszcze w 2019 r. papież wezwał Tagle do rezydowania w Rzymie jako Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, która zajmowała się misyjną działalnością Kościoła katolickiego. W 2022 r. w wyniku rekonstrukcji kongregacja stała się częścią Dykasterii ds. Ewangelizacji, a Tagle jej Pro–Prefektem. W 2020 r. Franciszek wyniósł go do rangi kardynała–biskupa, co mogło oznaczać, że filipiński kardynał był wówczas faworyzowanym następcą.

Jakie poglądy ma Luis Antonio Tagle?

Luis Antonio Tagle uchodzi za najbardziej liberalnego kandydata wśród wszystkich papabili i pod różnymi względami jest podobny do Franciszka. Do tej pory wykazywał bardziej lewicowe poglądy polityczne, krytykując postawę i język Kościoła katolickiego wobec osób homoseksualnych, niezamężnych matek oraz rozwiedzionych lub ponownie zamężnych katolików. Na temat kardynała wypowiedział się Edward Pentin, ekspert watykański i autor książki The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates z 2020 r., w której opisał 19 najbardziej prominentnych kardynałów uważanych za faworytów do zastąpienia papieża Franciszka. Jego wypowiedź cytuje The Telegraph:

„Pięć lub sześć lat temu Tagle był faworytem papieża Franciszka na jego następcę. Jest szefem ważnej nowej Dykasterii ds. Ewangelizacji. Jest dość silnym kandydatem. I jest wciąż stosunkowo młody” – powiedział Pentin.