Konklawe - wybór papieża Foto: PAP

- Ale to, o co się modlimy, to nie afrykański papież, czarnoskóry papież, amerykański papież, azjatycki papież. My modlimy się o dobrego i świętego papieża - podsumowuje.

Kardynałowie z Afryki wśród kandydatów do zastąpienia papieża Franciszka

Wśród faworytów do objęcia urzędu papieża Reuters wymienia pierwszego kardynała z Ghany, byłego szefa Papieskiej Rady Iustitia et Pax Petera Turksona. Reuters wskazuje na jego silną pozycję w Watykanie, rozpoznawalność medialną oraz zaangażowanie w tematykę sprawiedliwości społecznej i ekologii.

BBC wśród potencjalnych kandydatów na papieża wskazuje też kardynała Roberta Saraha z Gwinei i kardynała Fridolina Ambongo Besungu z DR Konga.