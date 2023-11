Watykan karze, polski Kościół nagradza. Biskup Regmunt wyróżniony medalem

Plucie w twarz pokrzywdzonym

– Chociaż biskup zakazu nie złamał, bo przecież nie może brać udziału tylko w wydarzeniach publicznych na terenie swojej dawnej diecezji, to chyba komuś w ordynariacie polowym zabrakło po prostu wyobraźni – komentuje ksiądz, prawnik-kanonista, który prosi o anonimowość. – Nie ma się co czepiać tego, że biskup był na zjeździe księży-alumnów, ale publiczne wręczanie mu medalu to jest naplucie w twarz ofiarom. To w zasadzie pokazuje jaki stosunek do tego co w kwestiach wykorzystywania seksualnego mówi i robi papież Franciszek ma pewna część biskupów w Polsce – mówi.

– Brakuje słów – pokrzywdzony przez duchownego w przeszłości Robert Fidura przez dłuższą chwilę próbuje złapać oddech. – Watykan karze, w Polsce dostaje nagrody – mówi i dodaje, że więcej nie powie, bo musiałaby użyć słów nieparlamentarnych.

Czytaj więcej Kościół Lista księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w PRL: Nowe przypadki Nie 121, ale co najmniej 130 przypadkami wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży zajmowały się w latach 1944-1989 organa ścigania i służby bezpieczeństwa PRL. Na karę pozbawienia wolności sądy skazały blisko 60 proc. podejrzewanych duchownych. Aktualizujemy listę przypadków.

Episkopatu amnezja zbiorowa

– Nie można negować tego, że biskup w ludowym wojsku był, i że jego wcielenie w szeregi armii było jedną z form represji komunistów wobec ludzi Kościoła. Nie da się też zanegować tego, że klerycy służyli w jednostkach o zaostrzonym rygorze i byli w nich prześladowani – podkreśla z kolei inny z naszych rozmówców, który działa w Kościele w obszarze ochrony dzieci i młodzieży oraz pomocy pokrzywdzonym. – Problem w tym, że kleryk Regmunt już jako biskup nie stanął na wysokości zadania i został za to ukarany. I jeśli już naprawdę była potrzeba uhonorowania go jakimś medalem, to trzeba było dać mu go dyskretnie, wsadzić w kopertę i wysłać do domu. Na pewno zaś nie robić tego publicznie, bo takie akcje wyrządzają Kościołowi szkodę. W oczach wiernych jesteśmy zwyczajnie niewiarygodni – dodaje.

Sankcje są, ale jakoby ich nie było

– Ta sytuacja to bardzo znamienny przykład traktowania przez polski episkopat watykańskich sankcji nakładanych na biskupów. One są, ale jakoby ich nie było – mówi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, który niedawno analizował kwestię wprowadzania rozliczalności w Kościele. – Można być biskupem obłożonym karami przez Stolicę Apostolską i nie tylko zostać sołtysem (co akurat od KEP nie zależy), ale też nadal należeć do ogólnopolskich kościelnych ciał nadzorczych, a nawet otrzymać medal od innego biskupa za „świadectwo najwyższym wartościom”.

– Czym zatem są owe najwyższe wartości? – zastanawia się Nosowski. – Chodzi rzeczywiście o zbawienie dusz, o bycie sakramentem zbawienia, czy jedynie o własne samozadowolenie i satysfakcję, że udało się wykiwać papieża, bo przecież nie zakazał przyznawania temu hierarsze odznaczeń?