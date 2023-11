Ukarany biskup nie został formalnie odwołany z gremiów KEP. Episkopat przeprasza

– Dla mnie jest to kolejny przykład na to, że biskupi mają nas, osoby pokrzywdzone, gdzieś. Nie liczą się w ogóle z naszymi uczuciami – mówi Robert Fidura, skrzywdzony przed laty przez duchownych. – Nie ma dla mnie znaczenia to, że biskup nie przyjeżdża na posiedzenia, że się z nich wyłączył. Mnie i tak tam nie ma. Przeglądam za to strony internetowe i widzę, że nadal formalnie jest członkiem różnych gremiów. A to znak, że nikt nie przeprowadził procesu oczyszczenia. Ja zawyję z bólu, wyrażę swoją złość w mediach społecznościowych i może za jakiś czas mi przejdzie, ale dla wielu pokrzywdzonych może to być kolejna trauma – dodaje.

Episkopat przeprasza

Co na to Konferencja Episkopatu Polski? W imieniu przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Nadzorczej Caritas Polska, Prezydium KEP oraz delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, do których wysłaliśmy pytania w sprawie, odpowiedzieli nam ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP, oraz ks. Piotr Studnicki, kierownik biura delegata.

„Z przykrością przyznajemy, że tak ze strony ww. gremiów, jak i Episkopatu Polski, zabrakło należytej uważności i dopilnowania formalnego odwołania bp. Regmunta z tych gremiów oraz mianowania na jego miejsce innych biskupów, a w konsekwencji usunięcia informacji ze strony internetowej KEP oraz drukowanego informatora. Bardzo za to przepraszamy” – napisali. Duchowni podkreślają, że „nie było to działanie zamierzone”, „nie było wymierzone przeciwko osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym i nie miało na celu podważania decyzji Stolicy Apostolskiej”. – Zapewniamy, że podczas najbliższego zebrania plenarnego KEP ww. decyzje zostaną formalnie dopełnione – obiecują w imieniu KEP Gęsiak i Studnicki.

Najbliższe posiedzenie biskupów zaczyna się w poniedziałek na Jasnej Górze. Po jego zakończeniu hierarchowie rozpoczynają doroczne rekolekcje.

Nazwiska bp. Regmunta nie ma już w składzie Komisji Rewizyjnej KEP na stronie internetowej konferencji.