Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Tajemniczy klient z UOKiK sprawdzi, kto narusza prawa konsumentów

Kontrolerzy UOKiK uzyskają uprawnienie do nabywania towarów lub usług jako zakupów testowych (kontrolnych). W razie potrzeby będą mogli posłużyć się fałszywą tożsamością.

Publikacja: 09.02.2026 20:25

Tajemniczy klient z UOKiK sprawdzi, kto narusza prawa konsumentów

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie uprawnienia uzyskają kontrolerzy UOKiK w zakresie zakupów testowych?
  • Na czym będzie polegać stosowanie fałszywej tożsamości w procesie kontroli?
  • Jakie środki ochrony konsumentów będą stosowane w przypadku naruszenia ich zbiorowych interesów?
  • Jakie nowe możliwości zostaną wprowadzone w zakresie przeszukania i jego zastosowania w postępowaniach konsumenckich?
  • W jaki sposób zmiany w przepisach sankcyjnych zabezpieczą interesy konsumentów w zgodzie z regulacjami unijnymi?
  • Kiedy planowane jest przyjęcie nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów?

Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, które rząd opublikował w piątek. Nowe uprawnienia dla kontrolerów są niezbędne ze względu na wdrożenie przepisów unijnych o  egzekwowaniu przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Chodzi o wykrywanie naruszeń takich jak odmowa przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, ułatwienie uzyskania dowodów dzięki kontroli i obserwacji, możliwości badania, rozkładania na części i testowania produktów.

Zakup kontrolny pod ukrytą tożsamością

Projektodawca proponuje, aby zakupu kontrolnego pod ukrytą tożsamością dokonywał kontrolujący prowadzący kontrolę w toku postępowania prowadzonego przed Prezesem UOKiK.  Ukrycie tożsamości będzie polegało na użyciu imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania innego niż rzeczywiste, a także przy użyciu innego niż służbowy adresu mailowego, którego login nie ujawnia tożsamości kontrolującego. Przybrane, na potrzeby kontroli, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres mailowy będzie losowo wybierane z bazy prowadzonej przez Prezesa UOKiK.

Czasami wymyślona tożsamość nie wystarczy, np. przy próbie skontrolowania całego procesu sprzedaży skomplikowanych i ryzykownych usług finansowych. W takich przypadkach skonfrontowanie treści oferty i treści umowy zawieranej z konsumentem na podstawie samej oferty  nie jest możliwe bez zawarcie umowy i posłużenia się dokumentem ukrywającym prawdziwą tożsamość kontrolującego oraz wskazującym numer PESEL. W takich przypadkach zakupu kontrolnego dokonywałby organ, który ma uprawnienia do działania w procedurze, w której kontrolujący posługuje się dokumentami, w tym historią transakcji czy historią kredytową, ukrywającymi jego tożsamość.

Reklama
Reklama

Prezes UOKiK wyłączy stronę internetową

Uprawnione organy, w tym Prezes UOKiK, będą mogły również nakazywać usunięcie treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub jego wyłączenia. Administratorzy stron będą też musieli wykonywać nakaz umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na daną stronę, jeśli zachodzi podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, a brak jest innych skutecznych środków, które mogą im zapobiec. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona nakazu, następnym krokiem może być wystąpienie do dostawcy usług hostingowych, mediów społecznościowych czy platform handlowych z żądaniem nieodpłatnego zamieszczenia wyraźnego ostrzeżenia, usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub wyłączenia interfejsu internetowego.  Rejestry domen (NASK) i podmioty rejestrujące domeny będą mogły zostać zobowiązywane do usunięcia pełnej nazwy domenowej (FQDN)  oraz zarejestrowanie jej na Prezesa UOKiK.

Dodatkowo, w przypadku niewykonania przez przedsiębiorcę zobowiązania do usunięcia treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego, Prezes UOKiK będzie miał też możliwość wystąpienia do ministra finansów o wpis do prowadzonego przez niego Rejestru domen prowadzonego na podstawie  ustawy o grach hazardowych  Jeżeli opisane powyżej działania okażą się nieskuteczne, Prezes UOKiK będzie mógł wystąpić do podmiotu rejestrującego domenę internetową lub podmiotu prowadzącego rejestr domen internetowych (NASK) z żądaniem usunięcia pełnej nazwy domenowej oraz zarejestrowania jej na Prezesa Urzędu.

Nowością ma być rozszerzenie instytucji przeszukania stosowanej w postępowaniu antymonopolowym na postępowania konsumenckie. Kontrolerzy będą mieli więc prawo wkraczania do pomieszczeń i środków transportu oraz na tereny, z których przedsiębiorca, którego dotyczy kontrola, korzysta w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.  

Ustawa wprowadzi też  punktowe zmiany w przepisach sankcyjnych w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów, tak by były one spójne z regulacjami unijnymi. Zmiany nie będą wiązały się ze zmianą wysokości nakładanych kar pieniężnych.

 Zgodnie z planem, Rada Ministrów ma przyjąć gotowy projekt nowelizacji jeszcze w I kwartale tego roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Konsumenci
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Sędzia Beata Najjar na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie
Sądy i trybunały
KRS żąda „ujęcia na gorącym uczynku” prezes największego sądu w Polsce
Budynki komunalne przy Jagiellońskiej w Warszawie
Nieruchomości
Zmiany w dostępie do mieszkań komunalnych. Wyższe progi dochodu i czynsze
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama