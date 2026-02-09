Z tego artykułu się dowiesz: Jakie uprawnienia uzyskają kontrolerzy UOKiK w zakresie zakupów testowych?

Na czym będzie polegać stosowanie fałszywej tożsamości w procesie kontroli?

Jakie środki ochrony konsumentów będą stosowane w przypadku naruszenia ich zbiorowych interesów?

Jakie nowe możliwości zostaną wprowadzone w zakresie przeszukania i jego zastosowania w postępowaniach konsumenckich?

W jaki sposób zmiany w przepisach sankcyjnych zabezpieczą interesy konsumentów w zgodzie z regulacjami unijnymi?

Kiedy planowane jest przyjęcie nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów?

Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, które rząd opublikował w piątek. Nowe uprawnienia dla kontrolerów są niezbędne ze względu na wdrożenie przepisów unijnych o egzekwowaniu przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Chodzi o wykrywanie naruszeń takich jak odmowa przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, ułatwienie uzyskania dowodów dzięki kontroli i obserwacji, możliwości badania, rozkładania na części i testowania produktów.

Zakup kontrolny pod ukrytą tożsamością

Projektodawca proponuje, aby zakupu kontrolnego pod ukrytą tożsamością dokonywał kontrolujący prowadzący kontrolę w toku postępowania prowadzonego przed Prezesem UOKiK. Ukrycie tożsamości będzie polegało na użyciu imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania innego niż rzeczywiste, a także przy użyciu innego niż służbowy adresu mailowego, którego login nie ujawnia tożsamości kontrolującego. Przybrane, na potrzeby kontroli, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres mailowy będzie losowo wybierane z bazy prowadzonej przez Prezesa UOKiK.

Czasami wymyślona tożsamość nie wystarczy, np. przy próbie skontrolowania całego procesu sprzedaży skomplikowanych i ryzykownych usług finansowych. W takich przypadkach skonfrontowanie treści oferty i treści umowy zawieranej z konsumentem na podstawie samej oferty nie jest możliwe bez zawarcie umowy i posłużenia się dokumentem ukrywającym prawdziwą tożsamość kontrolującego oraz wskazującym numer PESEL. W takich przypadkach zakupu kontrolnego dokonywałby organ, który ma uprawnienia do działania w procedurze, w której kontrolujący posługuje się dokumentami, w tym historią transakcji czy historią kredytową, ukrywającymi jego tożsamość.