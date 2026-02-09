Aktualizacja: 09.02.2026 20:29 Publikacja: 09.02.2026 20:25
Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, które rząd opublikował w piątek. Nowe uprawnienia dla kontrolerów są niezbędne ze względu na wdrożenie przepisów unijnych o egzekwowaniu przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Chodzi o wykrywanie naruszeń takich jak odmowa przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, ułatwienie uzyskania dowodów dzięki kontroli i obserwacji, możliwości badania, rozkładania na części i testowania produktów.
Projektodawca proponuje, aby zakupu kontrolnego pod ukrytą tożsamością dokonywał kontrolujący prowadzący kontrolę w toku postępowania prowadzonego przed Prezesem UOKiK. Ukrycie tożsamości będzie polegało na użyciu imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania innego niż rzeczywiste, a także przy użyciu innego niż służbowy adresu mailowego, którego login nie ujawnia tożsamości kontrolującego. Przybrane, na potrzeby kontroli, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres mailowy będzie losowo wybierane z bazy prowadzonej przez Prezesa UOKiK.
Czasami wymyślona tożsamość nie wystarczy, np. przy próbie skontrolowania całego procesu sprzedaży skomplikowanych i ryzykownych usług finansowych. W takich przypadkach skonfrontowanie treści oferty i treści umowy zawieranej z konsumentem na podstawie samej oferty nie jest możliwe bez zawarcie umowy i posłużenia się dokumentem ukrywającym prawdziwą tożsamość kontrolującego oraz wskazującym numer PESEL. W takich przypadkach zakupu kontrolnego dokonywałby organ, który ma uprawnienia do działania w procedurze, w której kontrolujący posługuje się dokumentami, w tym historią transakcji czy historią kredytową, ukrywającymi jego tożsamość.
Uprawnione organy, w tym Prezes UOKiK, będą mogły również nakazywać usunięcie treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub jego wyłączenia. Administratorzy stron będą też musieli wykonywać nakaz umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na daną stronę, jeśli zachodzi podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, a brak jest innych skutecznych środków, które mogą im zapobiec. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona nakazu, następnym krokiem może być wystąpienie do dostawcy usług hostingowych, mediów społecznościowych czy platform handlowych z żądaniem nieodpłatnego zamieszczenia wyraźnego ostrzeżenia, usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub wyłączenia interfejsu internetowego. Rejestry domen (NASK) i podmioty rejestrujące domeny będą mogły zostać zobowiązywane do usunięcia pełnej nazwy domenowej (FQDN) oraz zarejestrowanie jej na Prezesa UOKiK.
Dodatkowo, w przypadku niewykonania przez przedsiębiorcę zobowiązania do usunięcia treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego, Prezes UOKiK będzie miał też możliwość wystąpienia do ministra finansów o wpis do prowadzonego przez niego Rejestru domen prowadzonego na podstawie ustawy o grach hazardowych Jeżeli opisane powyżej działania okażą się nieskuteczne, Prezes UOKiK będzie mógł wystąpić do podmiotu rejestrującego domenę internetową lub podmiotu prowadzącego rejestr domen internetowych (NASK) z żądaniem usunięcia pełnej nazwy domenowej oraz zarejestrowania jej na Prezesa Urzędu.
Nowością ma być rozszerzenie instytucji przeszukania stosowanej w postępowaniu antymonopolowym na postępowania konsumenckie. Kontrolerzy będą mieli więc prawo wkraczania do pomieszczeń i środków transportu oraz na tereny, z których przedsiębiorca, którego dotyczy kontrola, korzysta w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
Ustawa wprowadzi też punktowe zmiany w przepisach sankcyjnych w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów, tak by były one spójne z regulacjami unijnymi. Zmiany nie będą wiązały się ze zmianą wysokości nakładanych kar pieniężnych.
Zgodnie z planem, Rada Ministrów ma przyjąć gotowy projekt nowelizacji jeszcze w I kwartale tego roku.
