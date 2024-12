W 2021 r. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wszczęła proces przeciwko producentowi tzw. "ekogroszku” – popularnego węgla do ogrzewania. Fundacja pozwała firmę za stosowanie tzw. ekościemy (z ang. greenwashing).



Greenwashing to nieuczciwa praktyka rynkowa. Polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do rzekomych ekologicznych walorów produktów czy usług.

Fundacja argumentowała, że nazwa z przedrostkiem "eko” oraz elementy graficzne z motywami przyrody na opakowaniach mogły wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując przyjazność dla środowiska.



Naukowcy z Politechniki Warszawskiej: Ekogroszek nie jest ekologiczny

Kiedy pozew trafił do sądu, z sondażu ośrodka Kantar wynikało, że aż 43 proc. użytkowników "ekogroszku” wierzyło w jego ekologiczność. Tymczasem badania naukowców z Politechniki Warszawskiej na zlecenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wykazały, że emisje pyłów z jego spalania mogą przekraczać dopuszczalne normy aż 40-krotnie ("Ekogroszek nie jest ekologiczny – wyniki badań naukowców z PW").