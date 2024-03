Sejm uchwalił w czwartek nowelę znoszącą niechcianą przez rolników ochronę konsumencką przy zaciąganiu przez nich kredytów i pożyczek lombardowych. Chodzi o nowelę wyłączającą rolników indywidualnych z uregulowań ustawy o pożyczce lombardowej, chroniącej konsumentów. Ochrony takiej nie chcieli zwłaszcza właściciele dużych gospodarstwa rolnych.

Reklama

Rolnikom utrudniono życie

Według autorów ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (będącej elementem polityki poprzedniego rządu wspierania konsumentów) objęła ona ochroną konsumencką także rolników. Miało, to poprawić ich sytuację przy zaciąganiu pożyczek ( kredytów), między innymi co do maksymalnej wysokości tzw. kosztów pozaodsetkowych od pożyczek i kredytów. Tymczasem, już trakcie uchwalania tej ustawy wskazywano, że może ona zaszkodzić zwłaszcza rolnikom wielkotowarowym, ograniczając im dostęp do kredytów i utrudniać stabilne finansowanie rozwoju gospodarstw.

Czytaj więcej Biznes Rolnicy, pożyczka lombardowa i ochrona konsumencka – co wynika z tego połączenia? Przepisy dotyczące konsumenckiej pożyczki lombardowej będą miały zastosowanie nie tylko do pożyczek lombardowych udzielanych konsumentom, ale również do podobnych pożyczek udzielanych indywidualnym rolnikom. To daje rolnikom znacznie większą ochronę niż przedsiębiorcom.

Na pomoc rolnikom

Dlatego posłowie PSL złożyli projekt nowelizacji ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej .

Podobny projekt złożyło też Ministerstwo Finansów, dysponujące informacjami z banków spółdzielczych pokazującymi, że w okresie od 7 stycznia do 29 lutego br. ponad połowa banków spółdzielczych nie udzieliła żadnego kredytu według zasad konsumenckich.