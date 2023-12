Wyrok nakazuje stosować te same zasady do wszystkich: niezależnie czy dochodzą swoich praw na gruncie prawa krajowego czy, jak frankowicze, prawa unijnego. Odsetki dla konsumenta należy liczyć od dnia wezwania wysłanego do banku o zwrot rat. Z kolei przedawnienie roszczeń banku biegnie od momentu, kiedy bank mógł dochodzić zwrotu bezpodstawnie wypłaconego kredytu. Biorąc pod uwagę, że banki tak jak wszystkich przedsiębiorców w tym kraju, obowiązuje 3-letni termin przedawnienia, może to być istotny argument dla klienta za zaprzestaniem dalszych spłat.

Czy warto w tej sytuacji zawierać ugodę?

To zależy co w tej ugodzie się znajdzie. Trzeba wziąć pod uwagę ile dostaliśmy kredytu, ile oddaliśmy, ile bank jeszcze od nas żąda, a ile może trwać proces. Pamiętajmy, że zasadą nieformalną w sporach frankowych stało się sprowadzenie rozliczeń do tzw. kredytu darmowego, tzn. klient oddaje kwotę kredytu i nie ma żadnych zobowiązań wobec banku. Dzisiejszy wyrok mówi, że klient nie musi oddawać nawet kwoty kredytu. W każdym razie, obecnie sądy mają wszelkie dane, żeby sprawy frankowe załatwiać na pierwszej rozprawie.