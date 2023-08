Utrata zapłaconej ceny to najmniejszy problem

Jeśli jednak wpadniemy w pułapkę i zrobimy zakupy w fałszywym e-sklepie, trzeba jak najszybciej poinformować dostawcę płatności, czyli bank, w którym mamy konto lub kartę płatniczą. Następnie należy zgłosić incydent na stronie incydent.cert.pl oraz - koniecznie - także na najbliższym komisariacie policji.

Im szybciej zareagujemy, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy, zwłaszcza jeśli dokonaliśmy płatności kartą. Jak wynika z informacji CERT Polska, jest to stosunkowo łatwe. Wystarczy skorzystać z mechanizmu tzw. obciążenia zwrotnego (chargeback), składając reklamację w banku i opisując problem.

Przy płatności przelewem szanse na odzyskanie pieniędzy są dużo mniejsze. Zdarzają się przypadki, gdy bankowi uda się zatrzymać przelew, jednak zazwyczaj musimy poczekać aż organy ścigania zatrzymają sprawców i wtedy próbować odzyskać utracone środki.

"Niestety, sama utrata kwoty, którą zapłaciliśmy za rzekomy produkt czy usługę, których nigdy nie otrzymamy, to jeszcze stosunkowo niewielki problem. W przypadku gorszego scenariusza wydarzeń stracimy wszystkie oszczędności, a jeśli w procesie zakupowym zainstalowaliśmy dodatkowo złośliwe oprogramowanie podsunięte przez przestępców, możemy też utracić wrażliwe dane. Dlatego w czasie zakupów online nigdy nie ignorujmy nawet najmniejszych niepokojących sygnałów" - ostrzega CERT.

Zgłoś incydent

CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty. Uważnie weryfikuje każde on zgłoszenia zagrożenia cyberbezpieczeństwa i ostrzega internautów przed szkodliwymi stronami. Blokuje także próby wejścia na fałszywe strony wyłudzające dane lub podszywające się pod legalne sklepy internetowe. Wreszcie, we współpracy z odpowiednimi organami, doprowadził do skutecznego zatrzymania i skazania wielu oszustów.