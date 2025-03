„Nikt nie może powiedzieć, że prezydent znajdując się w tej sytuacji nie bronił interesów Ukrainy. I zasługuje na szacunek i wsparcie” – po piątkowym skandalu w Białym Domu napisał w internecie ukraiński bankier Ołeh Gorochowśkyj, współwłaściciel Monobanku i firmy Fintech.

Ogłosił więc w piątek późnym wieczorem zbiórkę pieniędzy „na jądrówkę”, podając numer konta. Monobank jest bankiem internetowym obsługującym nawet obecnie, w czasie wojny, ok. 8 mln klientów na Ukrainie.

W sobotę rano na rachunku była równowartość ok. 680 tys. zł, po 10 godzinach było to 10 mln hrywien (ok. 970 tys. zł). „10 milionów w 10 godzin, i co tu komentować...” – napisał bankier. Po 13 godzinach była to już równowartość ponad 1,3 mln zł, w sobotę do godziny 17 – ponad 2,2 milionów, a wpłaty cały czas nadchodziły.



Gorochiwkśkyj poinformował, że do wczesnego popołudnia w sobotę pieniądze na odtworzenie ukraińskiej broni atomowej wpłaciło ponad 71 tys. osób z 61 krajów. Najwięcej darczyńców było z USA i z Polski.