Zełenski wyproszony z Białego Domu. "Dziękuję ci, Ameryko"

Podczas rozmowy w Białym Domu przed podpisaniem umowy o dostępie USA do zasobów mineralnych Ukrainy, Donald Trump zarzucił Zełenskiemu brak szacunku. - Nie jest pan na pozycji, w której może nam dyktować, co możemy czuć - mówił prezydent USA do Wołodymyra Zełenskiego. Fox News: Zełenski poproszony o opuszczenie Białego Domu